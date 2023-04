Taylor Swift: Το στάδιο του Χιούστον μετονομάστηκε προς τιμήν της περιοδείας «The Eras Tour»

Το Χιούστον του Τέξας υποδέχεται την περιοδεία «The Eras Tour» της Taylor Swift.

Η περιοδεία «The Eras Tour» της Taylor Swift καταλαμβάνει το NRG Stadium στο Χιούστον του Τέξας αυτό το τριήμερο και για να εορτάσει την περίσταση, η δικαστής της κομητείας Harris, Lina Hidalgo, έδωσε στον χώρο ένα νέο όνομα με θέμα την αστέρα της pop.

Η Hidalgo ανακοίνωσε ότι το στάδιο θα μετονομαστεί σε «NRG Stadium (Taylor’s Version)» καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προς τιμήν της Taylor Swift.

Επίσης, πανό με το προσωρινό όνομα αναρτήθηκαν στις βόρειες και νότιες εισόδους του σταδίου, σύμφωνα με την Chron.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι άλλες περιοχές έχουν κάνει τεράστια πράγματα», δήλωσε η Hidalgo σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στο Twitter, αναφερόμενη σε μία σειρά από τραγούδια της Taylor Swift.

«Έχουν φωτίσει την πόλη, έχουν μετονομάσει δρόμους, σε έχουν κάνει ακόμα και δήμαρχο για μία ημέρα. Όμως θα προχωρήσουμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Ξέρω ότι αν έκανα κάτι από αυτά, ο κόσμος θα πει ότι είμαι “Ο Άνθρωπος” (The Man)», είπε.

«Με την αλλαγή του ονόματος, ξέρω ότι “δεν θα βγει ποτέ από τη μόδα” (Style)», σημείωσε.

«Επιπλέον, δεν είναι μόνο οι νέοι που απολαμβάνουν τη μουσική σου. Ελπίζω η “Παραμονή” (Stay) σου να ξεπεράσει “Τα Πιο Τρελά Όνειρά” σου (Wildest Dreams) και για όλους στην κομητεία Harris, ας “ετοιμαστούμε για αυτό” (Ready For It)!», πρόσθεσε.

Η Taylor Swift εμφανίζεται στο «NRG Stadium (Taylor’s Version)» στο πλαίσιο της περιοδείας της «The Eras Tour» για τρεις συνεχόμενες βραδιές, ξεκινώντας την Παρασκευή 21 Απριλίου και συνεχίζοντας το Σάββατο 22 Απριλίου και την Κυριακή 23 Απριλίου.

Τις τριεις συναυλίες ανοίγουν η Beabadoobee και η Gracie Abrams.

I'm so excited to welcome you back to Harris County this weekend, @taylorswift13! Long story short, we've prepared quite a surprise for you. We hope your stay here will be beyond your wildest dreams! 🌌💫 @taylornation13 @nrgpark pic.twitter.com/DMs0hyjeRy — Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) April 19, 2023

Μία θαυμάστρια που ελπίζουμε ότι θα είναι στη συναυλία, η Karen Vladeck, πάροχος νομικών υπηρεσιών από το Τέξας, έγραψε ένα γράμμα γεμάτο λογοπαίγνια στη δασκάλα της κόρης της που πηγαίνει στην πρώτη τάξη του δημοτικού ζητώντας να την αφήσει να απουσιάσει από το σχολείο για να παρακολουθήσει την περιοδεία «The Eras Tour» στο Χιούστον.

«“Αγαπητέ Αναγνώστη” (Dear Reader) [κα Parks]», έγραψε η Vladek στη δασκάλα της κόρης της Maddie, χρησιμοποιώντας την πρώτη από τις πολλές αναφορές σε τίτλους τραγουδιών της Taylor Swift.

«Ελπίζω το γεγονός ότι θα χάσει το σχολείο να μην καταστρέψει την κατά τα άλλα εξαιρετική “Φήμη” (Reputation) της, αλλά με παρακάλεσε να πάω και “Ίσως Θα Έπρεπε Να Είχα Πει Όχι” (I Should Have Said No), αλλά δεν ήθελα να γίνω “Κακιά” (Mean). “Έτσι πάει” (So It Goes)…», συνέχισε

«Τέλος πάντων, ελπίζω αυτό να μην προκαλέσει “Έχθρα” (Bad Blood) ανάμεσα σε σένα και τη Maddie και η κατάσταση για το υπόλοιπο της χρονιάς να μην είναι “Επισφαλής” (Treacherous)», ανέφερε.

«Ξέρω ότι “Έκανα Κάτι Κακό” (I Did Something Bad) και υπόσχομαι ότι αυτή θα είναι “Η Τελευταία Φορά” (The Last Time) που θα έχει αδικαιολόγητη απουσία πριν ξεκινήσει το “Άγριο Καλοκαίρι” (Cruel Summer). “Αιώνια Και Για Πάντα” (Forever & Always), Karen Vladeck», κατέληξε.

Σύμφωνα με τη Vladeck, η δασκάλα απάντησε απλώς με κεφαλαία γράμματα: «Αυτό μου έφτιαξε ολόκληρη την ημέρα».

Here’s hoping my daughter’s 1st grade teacher is a Swiftie pic.twitter.com/6Izg9dpadQ — KSV Eras Era (@KSVesq) April 4, 2023