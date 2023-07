Taylor Swift: Ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 με το «Speak Now (Taylor’s Version)»

Η Taylor Swift είναι η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στην ιστορία του Billboard 200.

Η Taylor Swift κάνει με το «Speak Now (Taylor’s Version)» ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, με τη μεγαλύτερη εβδομάδα για οποιοδήποτε άλμπουμ φέτος και καταρρίπτει το ρεκόρ για τη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στην ιστορία του Billboard 200.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 716.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ την εβδομάδα που τελείωσε στις 13 Ιουλίου, σύμφωνα με τη Luminate, ενώ οι παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ ανέρχονται στις 507.000.

Και οι δύο αριθμοί αποτελούν την καλύτερη εβδομάδα για οποιοδήποτε άλμπουμ το 2023 και την καλύτερη από το «Midnights» της Tayor Swift, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 στον Οκτώβριο με 1,58 εκατομμύρια μονάδες, εκ των οποίων 1,14 εκατομμύρια ήταν σε πωλήσεις άλμπουμ.

Προηγουμένως, την καλύτερη εβδομάδα φέτος, όσον αφορά τις πωλήσεις σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, είχε πραγματοποιήσει το «One Thing At A Time» του Morgan Wallen, το οποίο κατέγραψε 501.000 πωλήσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 9 Μαρτίου.

Με την πρωτιά του «Speak Now (Taylor’s Version)», η Taylor Swift κερδίσει το δωδέκατο Νο. 1 της καριέρας της στο Billboard 200, ξεπερνώντας την Barbra Streisand στη λίστα των γυναικών με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ και ισοφαρίζει τον Drake στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Billboard 200.

Την ίδια στιγμή, η Taylor Swift διευρύνει το ρεκόρ της για τη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις «περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 στην ιστορία του Billboard 200.

Επιπλέον, η Taylor Swift έχει ταυτόχρονα συνολικά τέσσερα άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα, καθώς το «Speak Now (Taylor’s Version)» ακολουθούν το «Midnights» (No. 5), το «Lover» (No. 7) και το «Folklore» (No. 10).

Είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έχει τέσσερα άλμπουμ ταυτόχρονα στο Top 10 από τις 2 Απριλίου 1966, όταν ο Herb Alpert διέθετε επίσης τέσσερα άλμπουμ στο Top 10 («Going Places» στο Νο. 2, «Whipped Cream & Other Delights» στο Νο. 3, «South of the Border» στο Νο. 9 και «The Lonely Bull» στο Νο. 10).

Η Taylor Swift έγραψε ιστορία πραγματοποιώντας το καλύτερο ντεμπούτο άλμπουμ της χρονιάς με το «Speak Now (Taylor’s Version)», σημειώνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως.

Συγχρόνως, η Taylor Swift έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ για την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων ενός επανα-ηχογραφημένου άλμπουμ στα χρονικά, ξεπερνώντας ακόμα και τις ένα εκατομμύριο πωλήσεις που είχε καταγράψει παγκοσμίως την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του το «Red (Taylor’s Version)», τον Νοέμβριο του 2021.

Επιπλέον, το «Speak Now (Taylor’s Version)» πραγματοποίησε τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις βινυλίου από το 1991, μετά το «Midnights» της ίδιας της Taylor Swift,

Στο Spotify, το «Speak Now (Taylor’s Version)» της Taylor Swift κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών για country άλμπουμ, το καλύτερο ντεμπούτο για οποιοδήποτε άλμπουμ στην πλατφόρμα το 2023 και το πέμπτο καλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών, συγκεντρώνοντας 128 εκατομμύρια streams την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του.

Επίσης, ολόκληρο το Top 18 στο αμερικανικό Spotify και το Top 10 στα παγκόσμια charts του Spotify αποτελούνταν από τραγούδια του «Speak Now (Taylor’s Version)». Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Mine (Taylor’s Version)» ξεπέρασε την επίδοση του «All Too Well (10 Minute)» για το καλύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο σε streams για ένα τραγούδι «Taylor’s Version».

Με την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)», η Taylor Swift έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που ξεπέρασε τα 97 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και η δισκογραφία της συγκέντρωνε πάνω από 100 εκατομμύρια streams ημερησίως στο Spotify για πάνω από 15 ημέρες – ένα ρεκόρ που δεν έχει σημειωθεί ποτέ στο παρελθόν.

Με το «Speak Now (Taylor’s Version)», η Taylor Swift βρίσκεται ακόμη στο Top 4 των άλμπουμ από γυναίκες καλλιτέχνιδες με το μεγαλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία του Spotify, πίσω μόνο από το «Midnights».

Η Taylor Swift κατέχει επίσης τη σπάνια διάκριση της πρώτης γυναίκας καλλιτέχνιδας με δύο άλμπουμ που έκαναν ντεμπούτο με 100 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Η ενθουσιώδης υποδοχή του κοινού στο «Speak Now (Taylor’s Version)», οδήγησε σε νέα ρεκόρ στα ημερήσια streams στο Spotify τόσο της Hayley Williams όσο και των Fall Out Boy, οι οποίοι συμμετέχουν στα «From The Vault» τραγούδια του άλμπουμ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Taylor Swift πραγματοποίησε με το «Speak Now (Taylor’s Version)» το 10ο συνεχόμενο ντεμπούτο της στο Νο. 1 των charts και το καλύτερο ντεμπούτο από γυναίκα καλλιτέχνιδα το 2023.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» ξεπέρασε τις συνολικές πωλήσεις όλων των υπόλοιπων άλμπουμ του Top 10 και έκανε διπλάσιες πωλήσεις σε σύγκριση με την πρώτη εβδομάδα του «Speak Now» το 2010.

Τέλος, η Taylor Swift είναι η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνης με τρία άλμπουμ στο Top 10 στην ιστορία των βρετανικών charts. Συνολικά έχει έξι άλμπουμ στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου.