Taylor Swift: Το «Speak Now (Taylor’s Version)» κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα του 2023 σε τέσσερις ημέρες

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» της Taylor Swift έχει πραγματοποιήσει πάνω από μισό εκατομμύριο πωλήσεις στις ΗΠΑ από τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορίας του.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» της Taylor Swift έχει σημειώσει πωλήσεις ισοδύναμες των 575.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορίας του (7-10 Ιουλίου), σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της Luminate, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα για ένα άλμπουμ το 2023.

Από το συνολικό αυτό ποσό, οι καθαρές πωλήσεις albums (φυσικές και ψηφιακές) αντιστοιχούν σε πάνω από 400.000 αντίτυπα – η καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ φέτος, επίσης.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)», η νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Speak Now» της Taylor Swift από το 2010, διαδέχεται τα «Red (Taylor’s Version)» και «Fearless (Taylor’s Version)» που κυκλοφόρησαν το 2021 και έκαναν και τα δύο ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Αν το «Speak Now (Taylor’s Version)» κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, τότε η Taylor Swift θα ξεπεράσει την επίδοση της Barbra Streisand για τη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ (11) και θα έχει πλέον στο ενεργητικό της δώδεκα No. 1 άλμπουμ.

Η Taylor Swift θα ισοφαρίσει επίσης τον Drake στην τρίτη θέση όλων των καλλιτεχνών με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ, με μόνο τους Beatles (19) και τον Jay-Z (14) να προηγούνται.

Το Top 10 του Billboard 200 με ημερομηνία 22 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί την Κυριακή 16 Ιουλίου.

Την προηγούμενη καλύτερη εβδομάδα για το 2023 είχε σημειώσει το «One Thing At A Time» του Morgan Wallen, το οποίο πραγματοποίησε στις ΗΠΑ πωλήσεις ισοδύναμες των 501.000 άλμπουμ την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαρτίου.

Επίσης, το «5-STAR» των Stray Kids είχε σημειώσει την επίδοση για τις περισσότερες καθαρές πωλήσεις albums το 2023 με 235.000 αντίτυπα την εβδομάδα που έληξε στις 8 Ιουνίου.

Με πάνω από 400.000 πωλήσεις albums σε μόλις τέσσερις ημέρες, το «Speak Now (Taylor’s Version)» έχει ήδη πραγματοποιήσει την καλύτερη επίδοση από τότε που το άλμπουμ της Taylor Swift, το «Midnights», έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 με 1,14 εκατομμύρια καθαρές πωλήσεις albums σε σύνολο 1,578 εκατομμυρίων πωλήσεις.

Οι πωλήσεις βινυλίου αποτελούν πάνω από το ήμισυ των πωλήσεων του «Speak Now (Taylor’s Version)», καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή έχει πουλήσει πάνω από 225.000 αντίτυπα, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ βινυλίου στη σύγχρονη εποχή, από τότε που η Luminate άρχισε να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις πωλήσεις το 1991.

Είναι δεύτερη καλύτερη εβδομάδα μετά το ντεμπούτο του «Midnights» της Taylor Swift με 575.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, τον Οκτώβριο του 2022.

Οι υπόλοιπες καθαρές πωλήσεις albums του «Speak Now (Taylor’s Version)» αποτελούνται από CD, αγορές ψηφιακών downloads του άλμπουμ και πωλήσεις κασετών.

Επίσης, τα 22 τραγούδια του «Speak Now (Taylor’s Version)» συγκέντρωσαν πάνω από 200 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με τη Luminate.

Το πιο δημοφιλές τραγούδι από το άλμπουμ της Taylor Swift, με βάση τα επίσημα streams, είναι το «From The Vault» single «I Can See You (Taylor’s Version)», με 13 εκατομμύρια streams σε αυτές τις τέσσερις ημέρες.