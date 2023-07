Taylor Swift: Το «Speak Now (Taylor’s Version)» έσπασε δύο μεγάλα ρεκόρ στο Spotify – Και ένα στο iTunes

Η Taylor Swift κάνει για ακόμα μία φορά αυτό που ξέρει καλύτερα.

Η Taylor Swift έσπασε δύο ρεκόρ στο Spotify με την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)» στις 7 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το Spotify, η νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Speak Now» της Taylor Swift, που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2010, έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία μόνο ημέρα στο Spotify το 2023 μέχρι στιγμής, όταν κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» περιλαμβάνει τα 16 τραγούδια από την αρχική και την deluxe έκδοση του άλμπουμ, όπως τα όπως τα «Dear John», «Mean», «Enchanted» και «Back To December».

Το άλμπουμ συμπληρώνουν και έξι ακυκλοφόρητα τραγούδι «From The Vault» που είχαν γραφτεί για την πρωτότυπη έκδοση του «Speak Now» και περιλαμβάνουν συνεργασίες με τη Hayley Williams των Paramore και τους Fall Out Boy.

Επίσης, το «Speak Now (Taylor’s Version)» σημείωσε το ρεκόρ για το country άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία του Spotify.

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Taylor Swift μοιράστηκε ένα νέο music video για το τραγούδι «I Can See You (Taylor’s Version)» της ενότητας «From The Vault», που σκηνοθέτησε η ίδια.

Η Taylor Swift παρουσίασε για πρώτη φορά το music video, στο οποίο συμμετέχουν ο Taylor Lautner, η Joey King και η Presley Cash, κατά τη διάρκεια της στάσης της περιοδείας της «The Eras Tour» στο Arrowhead Stadium του Κάνσας Σίτι την Παρασκευή 7 Ιουλίου.

«Είναι εδώ. Είναι δικό σου, είναι δικό μου, είναι δικό μας», έγραψε η Taylor Swift σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Speak Now (Taylor’s Version)» της Taylor Swift κατέρριψε επίσης το ρεκόρ για το άλμπουμ που κατέκτησε το No. 1 στις περισσότερες χώρες στην ιστορία του iTunes.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» ανέβηκε στην κορυφή συνολικά 125 χωρών σε όλον τον κόσμο και ξεπέρασε με αυτόν τον τρόπο την επίδοση του mixtape «mono» από τον RM των BTS, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018 και είχε αναρριχηθεί στο No. 1 σε 123 χώρες.