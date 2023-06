Η Taylor Swift συνεργάζεται με Hayley Williams και Fall Out Boy στο «Speak Now (Taylor’s Version)»

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

Η Taylor Swift αποκάλυψε το tracklist και τις συνεργασίες που θα περιλαμβάνει η επερχόμενη νέα ηχογράφηση του δεύτερου country άλμπουμ της «Speak Now».

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου και θα περιέχει συνολικά 22 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα 16 αρχικά τραγούδια του «Speak Now» από το 2010, όπως τα «Mine», «Enchanted», «Dear John», «Back To December» και άλλα.

Το τραγούδι συμπληρώνουν έξι τραγούδια «From The Vault» που γράφτηκαν κατά την περίοδο της αρχικής κυκλοφορίας του «Speak Now», αλλά ηχογραφήθηκαν για πρώτη φορά πρόσφατα.

Σε δύο από τα επιπλέον τραγούδια της ενότητας «From The Vault» συμμετέχουν η Hayley Williams των Paramore («Castles Crumbling») και οι Fall Out Boy («Electric Touch»).

Στα υπόλοιπα τραγούδια «From The Vault» περιλαμβάνονται τα «When Emma Falls in Love», «I Can See You», «Foolish One» και «Timeless».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μπορώ να σας δείξω το οπισθόφυλλο του “Speak Now (My Version)”, συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών από το θησαυροφυλάκιο και των συνεργασιών με τη Hayley Williams των Paramore και τους Fall Out Boy», έγραψε η Taylor Swift, ανακοινώνοντας το tracklist.

«Δεδομένου ότι το “Speak Now” αφορούσε αποκλειστικά τα τραγούδια που έγραφα, αποφάσισα να απευθυνθώ στους καλλιτέχνες που θεωρώ ότι με επηρέασαν πιο έντονα ως στιχουργό εκείνη την εποχή και να τους ζητήσω να τραγουδήσουν στο άλμπουμ», εξήγησε.

«Είναι τόσο ωραίοι και γενναιόδωροι που δέχτηκαν να στηρίξουν τη δική μου εκδοχή του “Speak Now”. Ηχογράφησα αυτό το άλμπουμ όταν ήμουν 32 ετών (και ακόμα μεγαλώνω, τώρα) και ανυπομονώ να το αποκαλύψω ολόκληρο σε εσάς στις 7 Ιουλίου», πρόσθεσε.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «Speak Now» κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις τρεις συνεχόμενες συναυλίες της περιοδείας της «The Eras Tour» στο Νάσβιλ στις 5 Μαΐου.

Τον Μάρτιο, η Taylor Swift κυκλοφόρησε με αφορμή την έναρξη της περιοδεία της τέσσερα νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τη νέα ηχογράφηση του «If This Was A Movie» από την deluxe έκδοση του «Speak Now» και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι από την περίοδο του «Lover» (2019) με τίτλο «All Of The Girls You Loved Before».

Στις 26 Μαΐου, η Taylor Swift κυκλοφόρησε μία deluxe έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της «Midnights» με τίτλο «The Til Dawn Edition», στην οποία πρόσθεσε ένα remix του «Karma» με την Ice Spice, μία νέα εκδοχή του «Snow Of The Beach» με περισσότερη συμμετοχή από τη Lana Del Rey και το «Hits Different».

Μετά την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης, το «Midnights» επέστρεψε αυτήν την εβδομάδα για έκτη συνολικά εβδομάδα στο No. 1 του Billboard 200.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» είναι το τρίτο άλμπουμ της Taylor Swift που θα κυκλοφορήσει σε νέα ηχογράφηση μετά το «Fearless (Taylor’s Version)» και το «Red (Taylor’s Version)» το 2021.

Το tracklist του «Speak Now (Taylor’s Version)»

1. Mine (Taylor’s Version)

2. Sparks Fly (Taylor’s Version)

3. Back to December (Taylor’s Version)

4. Speak Now (Taylor’s Version)

5. Dear John (Taylor’s Version)

6. Mean (Taylor’s Version)

7. The Story of Us (Taylor’s Version)

8. Never Grow Up (Taylor’s Version)

9. Enchanted (Taylor’s Version)

10. Better Than Revenge (Taylor’s Version)

11. Innocent (Taylor’s Version)

12. Haunted (Taylor’s Version)

13. Last Kiss (Taylor’s Version)

14. Long Live (Taylor’s Version)

15. Ours (Taylor’s Version)

16. Superman (Taylor’s Version)

From the Vault

17. Electric Touch (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Fall Out Boy]

18. When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From the Vault)

19. I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault)

20. Castles Crumbling (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Hayley Williams]

21. Foolish One (Taylor’s Version) (From the Vault)

22. Timeless (Taylor’s Version) (From the Vault)