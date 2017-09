Τα 70 τραγούδια που αγαπάει επιλέγει σε μία λίστα η Taylor Swift, ως προσκεκλημένη του Spotify.

Η εποχή της πολύκροτης διαμάχης της Taylor Swift με το Spotify έχει περάσει αμετάκλητα στο παρελθόν και οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε συμφιλίωση.

Το Νοέμβριο του 2014, αμέσως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «1989», η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε προκαλέσει αίσθηση με την απόφαση να αφαιρέσει τη δισκογραφία της από την εν λόγω και άλλες πλατφόρμες streaming, διαφωνώντας ανοιχτά με τον τρόπο λειτουργίας βασιζόμενο σε δωρεάν – απεριόριστη πρόσβαση μουσικής με την υποστήριξη διαφημίσεων. Η Taylor Swift θεώρησε ότι η πρακτική αυτή υπονομεύει τη συνδρομητική υπηρεσία του Spotify, η οποία παρέχει υψηλότερα πνευματικά δικαιώματα για τους δημιουργούς.

Στα μέσα του 2015, η pop star είχε ασκήσει κριτική στο Apple Music με μία ανοιχτή επιστολή, εξαιτίας της μη απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων στους δημιουργούς κατά τα δωρεάν, τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο συνδρομής κάθε χρήστη, προειδοποιώντας ότι θα απέσυρε το «1989».

Την… επόμενη κιόλας ημέρα, το Apple Music ανακοίνωσε ότι θα πλήρωνε τους καλλιτέχνες κατά τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο και η Taylor Swift συμφώνησε να διαθέσει το «1989».

Η νίκη της Taylor Swift αποτέλεσε μία από τις σκηνές του πολυσυζητημένου video clip για το «Look What You Made Me Do», όπου τη βλέπουμε να «ληστεύει» μία πλασματική εταιρεία με την επωνυμία «Stream Co.»:

Τον προηγούμενο Ιούνιο, η Taylor Swift συμπλήρωσε 100 εκατομμύρια πωλήσεων σε singles παγκοσμίως, ενώ ο βραβευμένος με Grammy δίσκος του «1989» ξεπέρασε τα εκατό εκατομμύρια πωλήσεων. Το ευτυχές γεγονός στάθηκε αφορμή για να επανέλθει ο κατάλογος της τραγουδίστριας στις πλατφόρμες streaming, όπως και στο Spotify.

Βέβαια, η συγκεκριμένη κίνηση συνέπεσε με την ημέρα όπου η Katy Perry επρόκειτο να κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ «Witness», στις 9 Ιουνίου, δίνοντας τροφή για αρκετά σχόλια σχετικά με τις αληθινές προθέσεις της Taylor Swift, αφού η κόντρα των δύο διάσημων τραγουδιστριών δεν έχει εξασθενήσει.

Ούτως ή άλλως, η Taylor Swift κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου τη νέα δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «reputation» και παρόλο που δε γνωρίζουμε ακόμη εάν θα διατεθεί κανονικά στις πλατφόρμες streaming, το Spotify φροντίζει να «ρίξει» περισσότερες γέφυρες μαζί της.

Η Taylor Swift είναι προσκεκλημένη του Spotify και επιλέγει μία λίστα με «τα τραγούδια που αγαπάει». Τα 70 τραγούδια που διάλεξε απαρτίζονται από μία πολυποίκιλη γκάμα καλλιτεχνών, όπως οι Rihanna, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Kesha, Shawn Mendes, Liam Gallagher και αρκετά ακόμη ονόματα – έκπληξη.

Θέση στη συλλογή έχουν, φυσικά, οι συνάδελφοι της Taylor Swift που τυγχάνουν και στενοί φίλοι της, όπως είναι χαρακτηριστικά η Selena Gomez, ο Ed Sheeran, οι HAIM και οι Bleachers (Jack Antonoff). Σημειωτέον, απουσιάζουν ο ZAYN και η Lorde, καλλιτέχνες που ανήκουν στη σφαίρα του περιβάλλοντός της.