Εντυπωσιακή ήταν η Taylor Swift στη σκηνή του «Saturday Night Live», όπου τραγούδησε ζωντανά δύο από τα νέα τραγούδια της.

Η Taylor Swift επανήλθε θριαμβευτικά με νέο δίσκο, επανήλθε και στο πλατό του «Saturday Night Live».

Η παρουσία της pop star στο δημοφιλές τηλεοπτικό show είχε ως αφορμή την κυκλοφορία του έκτου προσωπικού άλμπουμ της, του «reputation», που αναμένεται καταγράψει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου και ακόμη μεγαλύτερες στο ντεμπούτο του.

Η τελευταία φορά που η Αμερικανίδα τραγούδησε στο «Saturday Night Live» χρονολογείται στο 2009, λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου «Fearless», του πιο βραβευμένου άλμπουμ στην ιστορία της country μουσικής. Έκτοτε, εμφανίστηκε άλλες τρεις φορές στην εκπομπή, παίρνοντας μέρος σε σκετς.

Το βράδυ του Σαββάτου 11 Νοεμβρίου, το πλατό του «Saturday Night Live» υποδέχθηκε ξανά την Taylor Swift, αυτή τη φορά ως την κορυφαία pop τραγουδίστρια της γενιάς της. Παρουσιάστρια του επεισοδίου ήταν η Αμερικανίδα ηθοποιός Tiffany Haddish.

Η 27χρονη τραγουδίστρια υπερασπίστηκε τη φήμη της με δύο άψογες εμφανίσεις, όσες είναι καθιερωμένο να πραγματοποιούν όλοι οι μουσικοί καλεσμένοι.

Για το πρώτο σκέλος, Taylor Swift επέλεξε να τραγουδήσει το «…Ready For It?», πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες ντυμένες στα μαύρα. Ο LED φωτισμός στο φόντο θύμιζε τη sci-fi ατμόσφαιρα του κινηματογραφικού video clip και η τεχνητή ομίχλη είχε κατακλύσει τη σκηνή.

Όταν επέστρεψε για το δεύτερο μέρος, η Taylor Swift τραγούδησε το «Call It What You Want», το τέταρτο single κατά σειρά που γνωρίσαμε από το «reputation».

Καθισμένη σε μία καρέκλα και με την κιθάρα ανά χείρας, η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν περισσότερο συναισθηματική. Τη συνόδευαν δύο μουσικοί με τσέλο και άλλη μία κιθάρα και δύο γυναίκες που έκαναν φωνητικά.