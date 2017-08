Η Taylor Swift έχει ενοχλήσει πολλούς, αφού δεν αφήνει κανέναν εχθρό στο απυρόβλητο στο νέο τραγούδι της.

Ο σκηνοθέτης της Taylor Swift, ο Joseph Kahn, τάσσεται υπέρ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στην κριτική που δέχεται για το νέο τραγούδι της.

Τόσο το νέο τραγούδι της pop star με τίτλο «Look What You Made Me Do» όσο το μεγαλοφυές video clip – υπερπαραγωγή που το συνοδεύει και κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων προβολών μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο, έχουν γίνει αντικείμενο ποικίλου σχολιασμού από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Ο κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι η Taylor Swift δεν αφήνει κανέναν στο… απυρόβλητο, δίνοντας απαντήσεις σε καλλιτέχνες που δε συμπαθεί μέσω των στίχων και των αναφορών του video clip. Όσοι ασκούν κριτική, υποστηρίζουν ότι η Taylor Swift έχει βομβαρδίσει το βίντεο με «λόγου μίσους» που προϋπήρχε στους στίχους.

Ο σκηνοθέτης του «Look What You Made Me Do» και των «Blank Space» και «Bad Blood», ο Joseph Kahn, υπερασπίστηκε την Taylor Swift, γράφοντας στο Twitter: «Εάν σχεδιάσω κάτι εγώ ως άντρας είμαι “ιδιοφυΐα”. Εάν η Taylor ως γυναίκα σχεδιάσει κάτι είναι “χειραγωγός”. Διπλά στάνταρ. Αυτό είναι λάθος.»

If I plan something as a man I'm a "genius." If Taylor as a woman plans something she is "manipulative." Double standards. This is wrong. — Joseph Kahn (@JosephKahn) August 30, 2017

Προς το παρόν, η Taylor Swift δεν έχει παραχωρήσει καμία συνέντευξη για το νέο τραγούδι ή το επερχόμενο άλμπουμ της, ούτε έχει γράψει κάτι άλλο στα κοινωνικά δίκτυα.

Αφήνει τη μουσική (και το video clip βεβαίως) να μιλήσει για εκείνη και τους συνεργάτες της, χωρίς περαιτέρω εξήγηση.