Taylor Swift και Shawn Mendes συνεργάζονται για το remix του «Lover»

Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε είναι γεγονός. Η Taylor Swift συναντά τον Shawn Mendes σε ένα ολοκαίνουργιο remix για το υπέροχο τραγούδι «Lover».

Το τραγούδι που έχει δανείσει τον τίτλο του στο νέο άλμπουμ της Taylor Swift άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές και έχει συγκεντρώσει αναρίθμητα εγκωμιαστικά σχόλια από το κοινό, τα μέσα ενημέρωσης και από πλήθος συναδέλφων της τραγουδίστριας.

Ένας από αυτούς είναι και ο Shawn Mendes, ο οποίος δεν δάνεισε μόνο τη φωνή του για το remix του «Lover», αλλά έγραψε ο ίδιος και καινούργιους στίχους για το ερωτικό τραγούδι.

Το remix κυκλοφόρησε απροειδοποίητα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, αποτελώντας μεγάλη έκπληξη για τους θαυμαστές και των δύο καλλιτεχνών.

«Υπάρχει μία νέα έκδοση του “Lover”, ένα remix με τη συμμετοχή κάποιου που θαυμάζω πολύ και τον ξέρω πολύ καιρό και πέθαινα να συνεργαστώ μαζί του… Ντραμς παρακαλώ… Συμμετέχει ο Shawn Mendes», ανακοίνωσε η Taylor Swift σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα τη στιγμή που κυκλοφόρησε το remix.

«Πήρε το “Lover” και έγραψε ξανά κάποια κομμάτια του, το οποίο πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, επειδή τον αγαπώ ως δημιουργό. Επίσης πιστεύω ότι ο καθένας θα έγραφε μία διαφορετική ερωτική επιστολή στον αγαπημένο ή στην αγαπημένη του», συνέχισε η αστέρας της pop.

«Θεωρώ ότι η προσέγγισή του (του Mendes) είναι τόσο όμορφη. Ανυπομονώ να το ακούσετε. Είμαι τόσο, τόσο, τόσο ενθουσιασμένη και ελπίζω να είστε και εσείς», ολοκλήρωσε.

Well guys it finally happened: WE DID A COLLABORASHAWN. Sending out a whole entire THANKS BUDDY to @ShawnMendes rn –

I’m so stoked that our remix of Lover is out NOW!https://t.co/BOxfgBKv1a pic.twitter.com/0dFyd1Lk5O

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 13, 2019