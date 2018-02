«Haters gonna hate»… Τρία δισεκατομμύρια προβολές συγκεντρώνει συνολικά το «Shake It Off» της Taylor Swift, αριθμός που δεν έχει σημειώσει καμία άλλη γυναίκα.

Το «Shake It Off» της Taylor Swift έσπασε το φράγμα των τριών δισεκατομμυρίων προβολών αθροιστικά στο Youtube. Πρόκειται για τη μοναδική γυναίκα καλλιτέχνη στα χρονικά της ψηφιακής διανομής που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο και το «Shake It Off» είναι το τραγούδι με τις περισσότερες προβολές από μία γυναίκα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «Shake It Off» ήταν ένα από τα επιτυχημένα τραγούδια της Αμερικανίδας pop star. Εξακολουθεί να είναι επιτυχία ακόμη και σήμερα, έχοντας αναδειχθεί σε έναν αληθινό ύμνο της νέας γενιάς.

Το επίσημο μουσικό βίντεο για το «Shake It Off» με τη σκηνοθεσία του Joseph Kahn έχει προβληθεί 2,5 δισεκατομμύρια φορές, ενώ τα υπόλοιπα βίντεο με το τραγούδι που έχουν δημοσιευθεί στο YouTube συγκεντρώνουν μισό εκατομμύριο επισκέψεων.

Το YouTube έχει εξελιχθεί σε πλατφόρμα με απίστευτες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες και για το κοινό. Οι επισκέψεις στα βίντεο πληθαίνουν και συχνά καταρρίπτονται διάφορα ρεκόρ και θεσπίζονται καινούρια. Τις περισσότερες φορές, τα κοντέρ σπάει η Taylor Swift.

Το επικό video clip για το σαρωτικό «Look What You Made Me Do», το πρώτο single που προμήνυσε το τριπλά πλατινένιο «reputation», είναι το βίντεο με τις περισσότερες προβολές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση του «Hello» από την Adele και του «Gangnam Style» από τον Psy.

Δεν υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που μπορούν να επιτύχουν όσα έχει καταφέρει η Taylor Swift, η οποία συνεχίζει να καταγράφει επιτυχίες κάθε ημέρα. Δεν είναι υπερβολή να γραφτεί ότι είναι η (νέα) βασίλισσα της pop και η… βασιλεία της θα διαρκέσει για πολλά χρόνια.