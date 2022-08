Η Taylor Swift λέει στο δικαστήριο ότι το «Shake It Off» γράφτηκε «εξ ολοκλήρου από εκείνη»

Η Taylor Swift κάνει μία ύστατη προσπάθεια να αποφύγει τη δίκη.

Η Taylor Swift τοποθετήθηκε τη Δευτέρα 8 Αυγούστου σχετικά με την αγωγή που ισχυρίζεται ότι έκλεψε τους στίχους του «Shake It Off» από ένα άλλο τραγούδι, καταθέτοντας μία ένορκη δήλωση στην οποία δήλωσε ότι οι στίχοι «γράφτηκαν εξ ολοκλήρου από εκείνη» και ότι «δεν είχε ακούσει ποτέ» το τραγούδι που κατηγορείται ότι αντέγραψε.

Επιδιώκοντας να τερματίσει οριστικά την πολυετή αγωγή που ισχυρίζεται ότι η επιτυχία της που κατέκτησε το 2014 τα charts είχε παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού «Playas Gon’ Play» από το συγκρότημα 3LW που κυκλοφόρησε το 2001, η Taylor Swift ήταν κατηγορηματική: «Οι στίχοι του “Shake It Off” γράφτηκαν εξ ολοκλήρου από εμένα».

«Γράφοντας τους στίχους, βασίστηκα εν μέρει σε εμπειρίες από τη ζωή μου και, ειδικότερα, στον αδιάκοπο δημόσιο έλεγχο της προσωπικής μου ζωής, στα “clickbait” δημοσιεύματα, στη δημόσια χειραγώγηση και σε άλλες μορφές αρνητικής προσωπικής κριτικής, τις οποίες έμαθα ότι έπρεπε απλώς να αποτινάξω και να επικεντρωθώ στη μουσική μου», εξήγησε η Taylor Swift.

Η αγωγή κατά της Taylor Swift κατατέθηκε το 2017 από τους Sean Hall και Nathan Butler, τους δημιουργούς των τραγουδιών που έγραψαν το «Playas Gon’ Play». Στο τραγούδι τους που κυκλοφόρησε το 2001, οι στίχοι ήταν «playas, they gonna play» και «haters, they gonna hate», ενώ στο κομμάτι της η Taylor Swift τραγουδάει: «’Cause the players gonna play, play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, hate».

Στη δήλωσή της τη Δευτέρα, η Taylor Swift υποστήριξε ότι δεν υπήρχε λόγος να κλέψει αυτούς τους στίχους από τους Hall και Butler, επειδή τους είχε ακούσει «αμέτρητες φορές» σε όλη τη ζωή της, μεταξύ άλλων και στην παιδική χαρά όταν ήταν παιδί.

«Θυμάμαι να ακούω φράσεις σχετικά με το ότι οι παίκτες παίζουν και οι επικριτές μισούν από άλλα παιδιά όταν πήγαινα σχολείο στο Wyomissing Hills και στο γυμνάσιο στο Hendersonville», έγραψε η Taylor Swift. «Αυτές οι φράσεις ήταν συγγενείς με άλλες ευρέως χρησιμοποιούμενες ρήσεις όπως “μην μισείς τον παίχτη, μίσησε το παιχνίδι”, “πάρε ένα χάπι χαλάρωσης” και “πες το, μην το ψελλίζεις”», πρόσθεσε.

Η Taylor Swift σημείωσε επίσης ότι είχε ακούσει τη φράση σε «πολλά τραγούδια, ταινίες και άλλα έργα» και ανέφερε μάλιστα μία ζωντανή εμφάνιση του 2013 στην οποία είπε ότι φορούσε ένα μπλουζάκι, που είχε αγοράσει από το Urban Outfitters, με τη φράση «haters gonna hate».

«Μου έκαναν εντύπωση τα μηνύματα ότι οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στο να κάνουν κάτι, θα το κάνουν και ο καλύτερος τρόπος για να το ξεπεράσεις είναι να το ξεπεράσεις και να συνεχίσεις να ζεις», δήλωσε η Taylor Swift.

Οι δικηγόροι της Taylor Swift έχουν ήδη προβάλει επανειλημμένα περίπου το ίδιο επιχείρημα – ότι οι φράσεις «haters gonna hate» και «players gonna play» είναι τόσο απλές και τόσο ευρέως χρησιμοποιούμενες στην pop κουλτούρα που κανείς δεν πρέπει να μπορεί να τις έχει ως μονοπώλιο. Αλλά οι προσπάθειές τους να σταματήσουν την αγωγή έχουν απορριφθεί μέχρι στιγμής.

Το 2018, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή με το σκεπτικό ότι η αμερικανική κουλτούρα ήταν «έντονα εμποτισμένη με τις έννοιες των παικτών, των haters και των παικτών που μισούν» και ότι το σύντομο απόσπασμα στίχων από το «Playas Gon’ Play» δεν ήταν αρκετά μοναδικό ή δημιουργικό ώστε να προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Αλλά το 2019, ένα ομοσπονδιακό εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι η αγωγή είχε απορριφθεί πρόωρα.

Πέρυσι, οι δικηγόροι της Taylor Swift ζήτησαν και πάλι από τον δικαστή να αποφανθεί υπέρ τους. Αλλά τον Δεκέμβριο, ο δικαστής αποφάνθηκε ότι η υπόθεση ήταν πολύ κοντά στο τέλος και θα έπρεπε το αποτέλεσμα να αποφασιστεί σε δίκη με σώμα ενόρκων. Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία διεξαγωγής του δίκης.

Οι καταθέσεις της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης της Taylor Swift, αποτελούν μία ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί μία τέτοια διαδικασία, ζητώντας και πάλι από τον δικαστή να χορηγήσει μία συνοπτική απόφαση χωρίς την ανάγκη δίκης. Στην αίτησή τους, οι δικηγόροι της Taylor Swift δήλωσαν ότι αποκαλύφθηκαν «μοιραία ελαττώματα» στην αγωγή και επανέλαβαν τα επιχειρήματά τους ότι οι κατηγορίες των Hall και Butler ήταν πολύ αδύναμες για να παρουσιαστούν ενώπιον ενόρκων.

«Δεν είναι, δυστυχώς, ασυνήθιστο για ένα τραγούδι που σημειώνει επιτυχία να συναντάει διαδίκους που ελπίζουν σε ένα απρόσμενο κέρδος βασισμένοι σε ισχνές αξιώσεις ότι το δικό τους τραγούδι αντιγράφηκε», έγραψε στην πρόταση ο δικηγόρος της Taylor Swift, Peter Anderson. «Αλλά ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, ο ισχυρισμός των εναγόντων ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα αβάσιμος».

Στη δήλωσή της για τη στήριξη της εν λόγω αίτησης, η Taylor Swift προέβαλε επίσης ένα πολύ πιο απλό επιχείρημα για τον λόγο για τον οποίο δεν αντέγραψε το τραγούδι.

«Μέχρι να μάθω για τον ισχυρισμό των εναγόντων το 2017, δεν είχα ακούσει ποτέ το τραγούδι “Playas Gon’ Play” και δεν είχα ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι ή το συγκρότημα 3LW», έγραψε η Taylor Swift, προσθέτοντας ότι οι γονείς της «δεν μου επέτρεπαν να παρακολουθώ το TRL μέχρι την ηλικία των 13 ετών περίπου».

«Κανένα από τα CD που άκουγα ως παιδί, ή αργότερα, δεν ήταν από τους 3LW», τόνισε. «Δεν έχω ακούσει ποτέ το τραγούδι “Playas Gon’ Play” στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε οποιαδήποτε ταινία. Η πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι ήταν μετά την κατάθεση αυτής της αγωγής», υποστήριξε.