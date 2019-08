Η Taylor Swift ξεκίνησε την καριέρα της από μικρή ηλικία, όμως βίωσε τον σεξισμό όταν έγινε γυναίκα στην αντίληψη του κόσμου.

Η Taylor Swift δίνει συνέντευξη στην αμερικανική «Vogue» και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένιωσε το σεξισμό στη μουσική βιομηχανία.

«Το σκέφτομαι πολύ», λέει. «Όταν ήμουν έφηβη άκουγα τον κόσμο να μιλάει για το σεξισμό στη μουσική βιομηχανία κι έλεγα: “Δεν τον βλέπω. Δεν τον καταλαβαίνω.” Μετά συνειδητοποίησα αυτό συνέβαινε επειδή ήμουν παιδί. Οι άνδρες στη μουσική βιομηχανία με έβλεπαν σαν παιδί», αναφέρει.

«Ήμουν ένα ψιλόλιγνο, κοκαλιάρικο και κατενθουσιασμένο νεαρό κορίτσι που τους θύμιζε περισσότερο τη μικρή ανιψιά τους ή την κόρη τους παρά μία επιτυχημένη γυναίκα στη μουσική ή μία συνάδελφο. Άρχισα να βλέπω το σεξισμό τη στιγμή που έγινα γυναίκα στην αντίληψη του κόσμου», περιγράφει.

«Είναι εντάξει να υποτιμούν την επιτυχία ενός κοριτσιού και να λένε: “Πόσο χαριτωμένο είναι που έχει κάνει μερικές επιτυχίες”, “πόσο χαριτωμένο είναι που γράφει τραγούδια”», συνεχίζει.

«Μόλις άρχισαν να εμφανίζομαι σε στάδια, όταν άρχισα να φαίνομαι γυναίκα, δεν ήταν πια cool. Ήταν όταν άρχισα να κυκλοφορώ τραγούδια από το “Red” και να επεκτείνομαι σε άλλα μουσικά είδη, όπως με τα “I Knew You Were Trouble” και “We Are Never Ever Getting Back Together”», υποστηρίζει.

Η Taylor Swift παραδέχεται ότι σε τραγούδια όπως τα συγκεκριμένα που ανέφερε είχε ξεκινήσει να αλλάζει το ύφος των στίχων και να γίνεται περισσότερο δυναμική και αποφασιστική.

«Η οπτική ήταν διαφορετική όταν άρχισα να λέω: “Ήξερα ότι ήσουν πρόβλημα από τη στιγμή που μπήκες μέσα”. Βασικά με χειραγωγήσατε συναισθηματικά και δεν μου άρεσε. Αυτό δεν ήταν διασκεδαστικό για εμένα», λέει για τους στίχους του «I Knew You Were Trouble».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Taylor Swift μιλά για τις ταπεινωτικές επιθέσεις που δέχθηκε στην κόντρα με την Kim Kardashian

Μολονότι ορισμένοι απαξίωσαν τους στίχους, η Taylor Swift θεωρείται μία από τις κορυφαίες δημιουργούς της γενιάς της και έχει δώσει έμπνευση σε πολλά άλλα κορίτσια που επέλεξαν να ακολουθήσουν το δρόμο της μουσικής.

«Ήθελα να πω στον κόσμο: “Συνειδητοποιείτε ότι είναι τέχνη και τεχνική να γράφεις τραγούδια και δεν είναι κάτι εύκολο να το κάνεις ή να το κάνεις καλά;” Ο κόσμος συμπεριφερόταν σαν να ήταν ένα όπλο που χρησιμοποιούσα. Σαν (να ήταν) ένα φτηνό, βρώμικο κόλπο», προσθέτει.

«Έλεγαν: “Πρόσεχε, αδελφέ, θα γράψει τραγούδι για εσένα. Μην κάθεσαι κοντά της”.»

«Κατ’ αρχάς δεν λειτουργεί έτσι. Δεύτερον βρείτε μου μία φορά που είπαν το ίδιο για έναν άνδρα καλλιτέχνη: “Πρόσεχε, κοπέλα μου, θα χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες του μαζί σου για να αντλήσει – Θεός φυλάξοι – έμπνευση για να κάνει τέχνη”», λέει η Taylor Swift στη «Vogue».