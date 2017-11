Οι απορίες ξεδιαλύνονται. Αυτά είναι τα 15 τραγούδια που επέλεξε η Taylor Swift για το «reputation». Συνεργασία – έκπληξη με τον Ed Sheeran εν όψει.

Η Taylor Swift έφερε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο του «reputation».

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διεθνή κυκλοφορία της χρονιάς κορυφώνεται και η φρενίτιδα έχει φτάσει στα ύψη. Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, ο έκτος και πραγματικά πολυαναμενομένος δίσκος της pop star θα είναι διαθέσιμος για το κοινό, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη μίας νέας καλλιτεχνικής εποχής.

Οι πληροφορίες για το «reputation» έβγαιναν με το… σταγονόμετρο όλο αυτό το διάστημα, καθώς δε γνωρίζαμε πολλά περισσότερα πέρα από τον αριθμό των τραγουδιών, 15 στον αριθμό, που θα περιέχει.

Τα τέσσερα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα πρόσθεταν και από ένα κομμάτι στο αινιγματικό παζλ.

Το πολυσυζητημένο «Look What You Made Me Do» που «έσπασε» κάθε ρεκόρ και σηματοδότησε την επάνοδο της Taylor Swift, το «…Ready For It?» που οπτικοποιήθηκε με μία κινηματογραφική υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας, το μελωδικό «Gorgeous» και το ατμοσφαιρικό «Call It What You Want» αποτελούν τα πρώτα δείγματα του «reputation».

Η Taylor Swift αποκαλύπτει τους τίτλους τραγουδιών της νέας δισκογραφικής δουλειάς της δύο εικοσιτετράωρα πριν την άφιξή της, μόνο στα δισκοπωλεία και στις υπηρεσίες αγοράς μουσικής. Οι πλατφόρμες streaming θα υποδεχθούν το άλμπουμ τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν για τις προθέσεις της τραγουδίστριας και των συνεργατών της.

Σε κάθε περίπτωση, είτε νωρίτερα είτε αργότερα, θα απολαύσουμε τα 15 τραγούδια του «reputation» που κρύβουν πολλές εκπλήξεις.

Μία από αυτές η συνεργασία με τον Ed Sheeran και τον Future σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «End Game». Η φήμη που επιβεβαιώνεται είχε ανακύψει μέσα από το video clip του «…Ready For It?», όμως προϋπήρχε σε διάφορα υποτιθέμενα tracklists που διαδίδονταν στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν κοινά σημεία με την πραγματικότητα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift) στις Νοέ 7, 2017, 6:52μμ PST

Οι τίτλοι τραγουδιών του «reputation»

1. …Ready For It?

2. End Game ft. Ed Sheeran & Future

3. I Did Something Bad

4. Don’t Blame Me

5. Delicate

6. Look What You Made Me Do

7. So It Goes…

8. Gorgeous

9. Getaway Car

10. King Of My Heart

11. Dancing With Our Hearts Tied

12. Dress

13. This Is Why We Can’t Have Nice Things

14. Call It What You Want

15. New Year’s Day

Είχε προηγηθεί η διαρροή του tracklist από έναν υπάλληλο δισκοπωλείου που δε συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις.

Το βράδυ πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, στις 9 Νοεμβρίου, η Taylor Swift θα παρουσιάσει ζωντανά ένα ακόμη ολοκαίνουριο τραγούδι ανάμεσα στη μετάδοση της τηλεοπτικής σειράς «Scandal» του «ABC». Το επόμενο βράδυ, στις 11 Νοεμβρίου, θα εμφανιστεί ζωντανά στο «Saturday Night Live».

Εκτός από τη βασική έκδοση, το «reputation» θα διατεθεί με δύο περιοδικά που θα περιέχουν προσωπικές και επαγγελματικές φωτογραφίες, χειρόγραφους στίχους και ποιήματα της Taylor Swift.

