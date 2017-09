«Τέρας» (με την καλή έννοια) και «θεαματικό» χαρακτήρισε το επερχόμενο άλμπουμ της Taylor Swift ένας από τους στενούς συνεργάτες της.

Είναι ασφαλές πλέον να ισχυριστούμε ότι ο σκηνοθέτης Joseph Kahn αποτελεί φανατικό θαυμαστή της Taylor Swift.

Ο άνθρωπος που επιμελήθηκε το επικό video clip του «Look What You Made Me Do», το οποίο καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αλλά και τα βίντεο για το βραβευμένο με Grammy «Bad Blood» και το «Blank Space», μίλησε στο «Variety» για το επερχόμενο άλμπουμ της 27χρονης τραγουδίστριας, το «reputation».

Μολονότι δεν προχώρησε σε πολλές λεπτομέρειες, όσα είπε είναι ενδιαφέροντα και γίνονται για πολλοστή φορά αφορμή για δημοσιεύματα.

«Έχω ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ και είναι θεαματικό. Είναι σκηνοθέτης βίντεο, όχι μουσικός, ό,τι κάνει είναι μαγικό, όπως και οι ευαισθησίες της σε σχέση με το τι νομίζει ό,τι είναι ένα καλό τραγούδι και πώς ένα τραγούδι πρέπει να κατασκευαστεί και τα πράγματα για τα οποία γράφει. Είναι πάντα εντυπωσιακό για εμένα, κάθε φορά. Θα πω μόνο ότι το άλμπουμ είναι ένα τέρας», σχολίασε.

Επίσης, ο Joseph Kahn στάθηκε στο χαρακτήρα της Taylor Swift ως άνθρωπος, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι «χειραγωγεί».

«Συμπέρασμα; Σπουδαίο άτομο, έξυπνη, μία καλλιτέχνης», δήλωσε για την pop star που απασχολεί όσο κανείς άλλος τη μουσική επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.