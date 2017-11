Η Taylor Swift εξομολογείται και μοιράζεται τα συμπεράσματα που έβγαλε από τους ανθρώπους, σε ένα σημείωμα που έγραψε για τον πρόλογο του «reputation».

Εκτός από μία από τις καλύτερες pop τραγουδίστριες της γενιάς της, η Taylor Swift αποτελεί επίσης μίας παγκοσμίως αναγνωρισμένη τραγουδοποιό.

Η επιτυχία ενός μεγάλου μέρους της σταδιοδρομίας της μπορεί να αποδοθεί στις δεξιότητες γραφής της. Για το λόγο αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη ότι μαζί με το νέο της άλμπουμ, το πολυαναμενόμενο «reputation», κυκλοφόρησε ένα περιοδικό που περιέχει μεταξύ άλλων δικά της ποιήματα.

Ποια είναι η σημασία του προλόγου που συναντάμε τόσο στο CD όσο και στο περιοδικό; Το εισαγωγικό σημείωμα της Taylor Swift είναι μία ενδοσκόπηση καθώς και κριτική του επιφανειακά επιμελημένου κόσμου στον οποίο ζούμε.

Κατά το παρελθόν, η αστέρας της pop προωθούσε τους δίσκους της με εμφανίσεις, συνεντεύξεις και τακτικές ενημερώσεις για την προσωπική της ζωή. Με το «reputation», όμως, η Taylor Swift έχει απομακρυνθεί από οποιοδήποτε είδος δημοσιότητας που δεν έχει σχεδιάσει η ίδια. Ουσιαστικά, διηγείται αυτοπροσώπως την ιστορία της και δεν αφήνει τίποτα και κανέναν να μιλήσουν πριν τη μουσική της.

Η γραπτή εισαγωγή της Taylor Swift στο «reputation» αποκαλύπτει όσα σκεφτόταν το τελευταίο διάστημα και διευθετεί όσα ζητήματα είχαν ανακύψει με τον πιο ποιητικό και σπαραχτικό τρόπο, το δικό της τρόπο.

Το εισαγωγικό σημείωμα της Taylor Swift

«Ιδού κάτι που έμαθα για τους ανθρώπους.

Νομίζουμε ότι γνωρίζουμε κάποιους, αλλά η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε μόνο την εκδοχή τους που έχουν επιλέξει να μας δείξουν. Γνωρίζουμε το φίλο μας σε ένα συγκεκριμένο φως, αλλά δεν τους γνωρίζουμε όπως ο σύντροφός τους. Ακριβώς με τον τρόπο που ο σύντροφός τους δεν θα τους γνωρίσει ποτέ με τον ίδιο τρόπο που το έχουν κάνει οι φίλοι του. Η μητέρα τους τους ξέρει διαφορετικά από το συγκάτοικό τους, τους ξέρει διαφορετικά από το συνάδελφό τους. Ο μυστικός θαυμαστής τους κοιτάζει και βλέπει ένα περίτεχνο ηλιοβασίλεμα λαμπερού χρώματος και διάστασης και πνεύματος και ανεκτίμητης αξίας

Και όμως, ένας ξένος θα συναντήσει το ίδιο πρόσωπο και θα δει ένα απρόσωπο μέλος του πλήθους, τίποτα περισσότερο. Μπορεί να ακούσουμε φήμες για έναν άνθρωπο και να πιστέψουμε ότι εκείνα τα πράγματα είναι αληθινά. Μπορεί να συναντήσουμε μία μέρα εκείνο τον άνθρωπο και να νιώσουμε ανόητοι που πιστέψαμε αβάσιμα κουτσομπολιά.

Αυτή είναι η πρώτη γενιά που θα είναι ικανή να κοιτάξει πίσω σε ολόκληρη την ιστορία της ζωής της να έχει καταγραφεί σε εικόνες στο διαδίκτυο και μαζί θα ανακαλύψουμε τις επιπτώσεις του.

Τελικά, δημοσιεύουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο για να καθορίσουμε τι σκέφτονται οι ξένοι για εμάς. Στη συνέχεια, όμως, ξυπνάμε, κοιτάμε στον καθρέφτη τα πρόσωπά μας και βλέπουμε τις ρωγμές, τις ουλές και τις κηλίδες και μαζευόμαστε. Ελπίζουμε κάποια ημέρα να συναντήσουμε κάποιους που θα δουν το ίδιο πρόσωπο το πρωί και σε αυτό θα δουν το μέλλον τους, το σύντροφό του, το “για πάντα”. Κάποιοι που θα μας επιλέξουν ακόμη και όταν θα δουν όλες τις πλευρές της ιστορίας, όλες τις γωνίες του καλειδοσκοπίου που είσαι εσύ.

Το θέμα είναι ότι παρά την ανάγκη μας να απλουστεύουμε και να γενικεύουμε απολύτως όλους και όλα σε αυτή τη ζωή, οι άνθρωποι είναι εγγενώς αδύνατο να απλοποιηθούν.»

«Δεν είμαστε ποτέ μόνο καλοί ή απλά κακοί. Είμαστε μωσαϊκά των χειρότερων εαυτών μας και των καλύτερων εαυτών μας, τα βαθύτερα μυστικά μας και οι αγαπημένες μας ιστορίες που θα πούμε σε ένα δείπνο, που υπάρχει κάπου ανάμεσα στη φωτισμένη εικόνα προφίλ μας και στην άδεια οδήγησής μας. Είμαστε όλοι ένα μείγμα του εγωισμού και της γενναιοδωρίας μας, της πίστης και της αυτοσυντήρησης, του ρεαλισμού και της παρορμητικότητας.

Είμαι στη δημοσιότητα από την ηλικία των 15 ετών. Στην όμορφη και αξιαγάπητη πλευρά του, είμαι τόσο τυχερή που κάνω μουσική για να ζήσω και να κοιτάζω σε πλήθη αξιαγάπητων και παλλόμενων ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά του νομίσματος, τα λάθη μου έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, οι ερωτικές απογοητεύσεις μου έχουν χρησιμοποιηθεί ως ψυχαγωγία και η τραγουδοποιία μου έχει τυποποιηθεί ως “υπερ-αποκαλυπτική”.

Όταν βγει αυτό το άλμπουμ, τα gossip blogs θα διυλήσουν τους στίχους για τους άντρες που μπορεί να συνεισέφεραν σε κάθε τραγούδι, σαν να είναι η έμπνευση για τη μουσική τόσο απλή όσο και βασική σαν ένα τεστ πατρότητας. Θα υπάρχουν slideshows των φωτογραφιών που υποβοηθούν κάθε λανθασμένη θεωρία, επειδή είναι το 2017 και αν δε βλέπατε μία εικόνα του, δε θα μπορούσε να είχε συμβεί, σωστά;

Επιτρέψτε μου να το πω ξανά, πιο δυνατά για εκείνους στο παρελθόν.

Νομίζουμε ότι γνωρίζουμε κάποιους, αλλά η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε μόνο την εκδοχή που έχουν επιλέξει να μας δείξουν.»

Το κείμενο της Taylor Swift κλείνει με την περίφημη φράση «There will be no further explanation / There will be just reputation», που σημαίνει «Δε θα υπάρξει περαιτέρω εξήγηση / Θα υπάρξει μόνο φήμη».