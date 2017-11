Αυτή την εβδομάδα όλα τα φώτα στρέφονται προς την Taylor Swift. Το «reputation» κυκλοφορεί σε λίγα εικοσιτετράωρα!



Η αγωνία για τον πιο πολυαναμενόμενο (ξένο) δίσκο της χρονιάς κορυφώνεται. Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ της Taylor Swift έχει μπει στην τελική ευθεία.

Το «reputation» είναι το έκτο δισκογραφικό εγχείρημα της pop star και κυκλοφορεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου από την Big Machine Records σε παγκόσμια διανομή της Universal Music.

Οι θαυμαστές της Αμερικανίδας τραγουδίστριας σε κάθε γωνία της οικουμένης ζουν και αναπνέουν για τη στιγμή που θα απολαύσουν σε όλη την έκτασή του το άλμπουμ που έχει σημειώσει ιστορικό ρεκόρ προ-παραγγελιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλησιάζοντας το μισό εκατομμύριο.

Οι προβλέψεις εκτιμούν ότι το «reputation» θα πραγματοποιήσει το καλύτερο ντεμπούτο πωλήσεων για τη φετινή χρονιά, τουλάχιστον ανάμεσα στις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το «reputation»

Τα τραγούδια

Το «reputation» απαρτίζεται από 15 τραγούδια συνολικά, οι τίτλοι των οποίων παραμένουν -επί του παρόντος- φυλαγμένοι ως επτασφράγιστο μυστικό. Συνέπεια είναι να ξεσπούν διαρκή σενάρια για τις πιθανές ονομασίες και συνεργασίες.

Μοναδική εξαίρεση είναι τα τέσσερα τραγούδια που έχουν ήδη έρθει στη δημοσιότητα ως προπομποί.

Ο μίτος ξετυλίχθηκε με το πολυσυζητημένο «Look What You Made Me Do» που διέγραψε μία φρενήρη πορεία με πολλά επιτεύγματα.

Το τραγούδι κατέγραψε τα περισσότερα streams (8 εκ.) πρώτης ημέρας στο Spotify και τις πιο πολλές επισκέψεις (19 εκ.) σε lyric video μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Το επικό video clip κατέρριψε την επίδοση για τις περισσότερες επισκέψεις (43,2 εκ.) σε ένα εικοσιτετράωρο και αναδείχθηκε στο βίντεο που συγκέντρωσε πιο γρήγορα από κάθε άλλο 100, 200, 300, 400 εκατομμύρια κ.ο.κ. προβολές.

Με αυτή την εντυπωσιακή παρακαταθήκη, η Taylor Swift σύστησε αμέσως μετά το «…Ready For It?», που οπτικοποίηθηκε πρόσφατα με μία κινηματογραφική υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας.

Το μωσαϊκό συμπλήρωσε το «Gorgeous», μία pop και ραδιοφωνική δημιουργία, ενώ την προηγούμενη Παρασκευή (03/11) ήρθαμε σε επαφή με το «Call It What You Want», με την 27χρονη τραγουδίστρια να δείχνει σε όλους ότι είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Η Taylor Swift θα αποκαλύψει ένα πέμπτο κατά σειρά τραγούδι το βράδυ πριν την κυκλοφορία του «reputation», την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, στη ζώνη «TGIT» του «ABC».

Με τα συγκεκριμένα τέσσερα τραγούδια και με το ντουέτο με τον Zayn στο «I Don’t Wanna Live Forever», για το soundtrack του «Fifty Shades of Grey», η Taylor Swift είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που έχει βρεθεί πέντε φορές στο Νο1 του αμερικανικού iTunes κατά μήκος του 2017.

Τα δείγματα του «reputation» εκδηλώνουν έναν electro-pop προσανατολισμό, παρ’ όλα αυτά το τοπίο είναι θολό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το άλμπουμ «είναι αιχμηρότερο στιχουργικά και πιο πολύπλοκο συναισθηματικά» από τον προηγούμενο δίσκο της Taylor Swift, το βραβευμένο με Grammy «1989».

Όσον αφορά τις συνεργασίες που πιθανώς θα ακούσουμε στο «reputation», διάφορα σενάρια που προέκυψαν από το video clip του «…Ready For It?» υποστηρίζουν ότι η αστέρας της pop θα συμπράξει με τον Ed Sheeran και τον Future στο ίδιο τραγούδι, ενώ έχει αναμειχθεί ακόμη και το όνομα της Selena Gomez. Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα.

Τα περιοδικά

Εκτός από τη βασική έκδοση, το «reputation» θα διατεθεί σε επιλεγμένες αλυσίδες λιανικής (και στην Ελλάδα) μαζί με δύο περιοδικά 72 σελίδων, που θα περιέχουν αδημοσίευτες προσωπικές και επαγγελματικές φωτογραφίες, χειρόγραφους στίχους, ποιήματα και ζωγραφιές από την Taylor Swift, μαζί με μία αφίσα και παρασκήνια.

Τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του ενός περιοδικού διεκπεραίωσαν οι Mert and Mercus και για το το δεύτερο ο Benny Horne.

Το εξώφυλλο

Αφού έγινε λόγος περί εξώφυλλων, το εικαστικό του «reputation» αντιπροσωπεύει τις δύο όψεις της «φήμης» της Taylor Swift.

Η δεξιά πλευρά αντανακλά εκείνη που κατασκεύασαν τα αδηφάγα μέσα ενημέρωσης με συνεχείς αναφορές εναντίον της και η αριστερή πλευρά παρομοιάζει την αγνή, αμόλυντη και πραγματική φήμη της pop star.

Επίσης, το όνομα της Taylor Swift φέρεται να αναγράφεται 899 φορές, όπως είχε το κουράγιο να μετρήσει ένας χρήστης του διαδικτύου.

Η αποχή από τη δημοσιότητα

Το τελευταίο διάστημα, η Taylor Swift δεν έχει φιλοξενηθεί ούτε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ούτε σε περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες και η επιλογή είναι ξεκάθαρα δική της. Τηρεί σιγή ιχθύος.

Εξάλλου, το «reputation» αφορά εν μέρει τη σχέση της Taylor Swift με τα μέσα ενημέρωσης και τον Τύπο.

Αντ’ αυτού, έριξε όλο το βάρος στους αγαπημένους της θαυμαστές. Παρακολουθεί τις κινήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα και τους αφήνει σχόλια, έχει επισκεφθεί το σπίτι μίας νεαρής κοπέλας στο Λονδίνο, ενώ διοργάνωσε μία σειρά από μυστικές ακροάσεις σε Αγγλία και Αμερική, τα «Secret Sessions», όπου κάλεσε επιλεγμένα άτομα και τους παρουσίασε ολόκληρο το νέο δίσκο της.

Η αποχή από τη δημοσιότητα τελειώνει με την κυκλοφορία του «reputation», καθώς το επόμενο βράδυ (11/11), η Taylor Swift θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει ζωντανά στο «Saturday Night Live».

