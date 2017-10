Είναι αληθινή η λίστα που διαδίδεται με τα 15 τραγούδια από το επερχόμενο «reputation» της Taylor Swift; Πώς συμβάλλει ο Ed Sheeran;

Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες η Taylor Swift κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο «reputation», τον έκτο προσωπικό δίσκο της και το περιεχόμενό του παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Τα μόνα στοιχεία που γνωρίζουμε, εκτός από τον τίτλο και το εξώφυλλο, είναι ότι περιλαμβάνει 15 τραγούδια.

Τρία από αυτά έχουν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα και αντί να δώσουν μία γεύση από το ύφος του «reputation», στην πραγματικότητα θόλωσαν ακόμη περισσότερο το τοπίο.

Το κουβάρι ξετύλιξε πρώτο το πολυσυζητημένο «Look What You Made Me Do» που σηματοδότησε την επάνοδο της pop star στη δράση, στα τέλη Αυγούστου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου το διαδέχθηκε το «…Ready For It?» και την προηγούμενη Παρασκευή (20/10) ήρθαμε σε επαφή με ένα ακόμη ολοκαίνουριο τραγούδι, το «Gorgeous».

Υπάρχουν αναφορές ότι το «reputation» θα είναι «πιο αιχμηρό στιχουργικά και πιο πολύπλοκο συναισθηματικά» σε σχέση με το «1989», τον βραβευμένο με Grammy προκάτοχό του.

Οι μόνοι που γνωρίζουν τα τραγούδια και την κατευθυντήρια γραμμή που ακολουθεί η Taylor Swift στο νέο άλμπουμ είναι τα 300 άτομα που παρακολούθησαν τρία «Secret Sessions» στο Λονδίνο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχαν τύχη να ακούσουν ολόκληρο το «reputation».

Τις τελευταίες ώρες, διαδίδεται στο διαδίκτυο ένα υποτιθέμενο tracklist του «reputation», που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρόλο που η Taylor Swift είναι αρκετά μυστικοπαθής και η διαρροή φαντάζει απίθανο ενδεχόμενο, το γεγονός ότι αρκετά άτομα έχουν ήδη ακούσει το δίσκο, δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.

Το υποτιθέμενο tracklist του «reputation»

1. …Ready For It?

2. A Second Glance

3. Blind For Love

4. This Is Why We Can’t Have Nice Things

5. Dress

6. Look What You Made Me Do

7. Delicate

8. Gorgeous

9. Getaway Car

10. Guilty

11. Rip Off The Page

12. Reputation

13. New Year’s Eve

14. End Game (feat. Future & Ed Sheeran)

15. Beneath

Η παρουσία του Ed Sheeran σε ένα τραγούδι μαζί με τον Future δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη στη συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτη λίστα.

Η Taylor Swift διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον Βρετανό hitmaker και έχουν συναντηθεί ξανά στο «Everything Has Changed», ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Red» (2012) της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

Σημειώστε ότι σε πρόσφατες συνεντεύξεις που έχει δώσει, ο Ed Sheeran έχει φανεί αρκετά ενήμερος σχετικά με τα νέα τραγούδια και το χρονοδιάγραμμα της Taylor Swift.

Το «reputation» κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου από την Big Machine Records σε παγκόσμια διανομή της Universal Music.