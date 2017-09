«Φως» στο μυστήριο σχετικά με το θεματικό άξονα και τον ηχητικό προσανατολισμό του νέου άλμπουμ της Taylor Swift.

Η Taylor Swift έδωσε το στίγμα της -σχεδόν ολοκληρωτικής- αλλαγής με το πρώτο άκουσμα του επερχόμενου δίσκου της, το «Look What You Made Me Do» και θόλωσε τα «νερά» με το επόμενο, το «…Ready For It?».

To πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «reputation» κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου και το μυστήριο για το θεματικό άξονα και τον ηχητικό προσανατολισμό του παραμένει αδιάλυτο.

Εκτός από ορισμένα βίντεο με παρασκηνιακές σκηνές και διαφημιστικά σποτ, η Taylor Swift δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση ή εμφάνιση. Αντιθέτως, αφήνει τη μουσική να μιλήσει για λογαριασμό της. «Δε θα υπάρχει περαιτέρω εξήγηση, θα υπάρχει μόνο φήμη (reputation)», είναι ένα φημολογούμενο μέρος των στίχων από το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ed Sheeran που διατηρεί φιλική σχέση με την 27χρονη pop star, αποκάλυψε ότι το «reputation» θα είναι μία πολυδιάστατη δισκογραφική δουλειά. Ποια είναι η αλήθεια;

Το αμερικανικό «Rolling Stone» διαλευκάνει την υπόθεση, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Πρόκειται για μία πλήρη αναστροφή, 180 μοιρών, από το πολύ προσωπικό άγγιγμα που χαρακτήρισε το «1989», ενώ εκτιμάται ως το πιο ώριμο εγχείρημα της Taylor Swift έως τώρα. Το δημοσίευμα περιγράφει το άλμπουμ ως «αιχμηρότερο στιχουργικά και πιο πολύπλοκο συναισθηματικά από το “1989”».

Κατεύθυνση που έχει νόημα, από τη στιγμή που η τραγουδίστρια φέρεται να γνωρίζει πολύ καλύτερα από ποτέ όσα ακριβώς θέλει να εκφράσει.

«Το πιο σφιχτά φυλαγμένο μυστικό του φθινοπώρου, το “reputation”, περιγράφεται από μία πηγή ως “αιχμηρότερο στιχουργικά και περισσότερο πολύπλοκο συναισθηματικά από το «1989»”. Τα πρώτα του singles είναι στο ύφος της σκοτεινής electro-pop, με τη σπινθηροβόλα παραγωγή του Jack Antonoff στο “Look What You Made Me Do” και το ζωηρό hip-hop στο “…Ready For It”», αναφέρει αρχικά το «Rolling Stone».

«Το εξώφυλλο, με την Taylor Swift σε ένα πουλόβερ με flashdance στιλ να ατενίζει ανάμεσα στις επικεφαλίδες με το όνομά της, προτείνει ότι μελετά το παλιό μυστήριο του, όπως τραγούδησε κάποτε, “γιατί οι άνθρωποι πετούν πέτρες σε πράγματα που λάμπουν”», συμπεραίνει.