Τη δική της απάντηση δίνει εκκωφαντικά η Taylor Swift σε όσους την έκριναν αρνητικά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η Taylor Swift έχει στρέψει όλα τα φώτα επάνω της με τη θριαμβευτική επάνοδό της.

Κανένας δεν έχει αντέξει περισσότερο την έντονη κριτική και την ασταμάτητη επίθεση από όλο διαδίκτυο από ό,τι η 27χρονη τραγουδίστρια. Έπειτα από μία από τις πιο πολυσυζητημένες διαμάχες που παρακολουθήσαμε στο χώρο της διεθνούς showbiz, με αφορμή το «Famous» του Kanye West, η Taylor Swift παραδίδει μαθήματα για το πώς μπορεί να τεθεί υπό θετική εκμετάλλευση ο αρνητικός θόρυβος.

Η pop star συνδύασε την εικόνα της στη νέα εποχή της σταδιοδρομίας της με εκείνη ενός… φιδιού, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο ορυμαγδός των σχολίων που είχε δεχθεί, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: Ότι ήρθε η σειρά της να (αντ)επιτεθεί.

Το καινούριο τραγούδι της με τίτλο «Look What You Made Me Do» είναι η καλύτερη απάντηση που έχει να δώσει, καθώς πλάθει εκ νέου τη «φήμη» της και για το λόγο αυτό ονομάζει τον έκτο προσωπικό δίσκο της που θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου ως «reputation».

Η Taylor Swift πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια του «Look What You Made Me Do» την Παρασκευή 25 Αυγούστου και το ντεμπούτο του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Το lyric video του τραγουδιού που έχει αντλήσει έμπνευση από τα γραφικά του Saul Bass στην ταινία «Vertigo» (1958) του Alfred Hitchcock, συγκέντρωσε πάνω από 19,5 εκατομμύρια προβολές κατά τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας στο YouTube, αριθμός που συνιστά ρεκόρ στη συγκεκριμένη κατηγορία (των lyric videos). Συνολικά, αποτελεί το όγδοο καλύτερο ντεμπούτο τραγουδιού στα χρονικά του YouTube.

Η Taylor Swift καταγράφει ένα και στο Spotify. Το «Look What You Made Me Do» σημειώνει το καλύτερο πρώτο εικοσιτετράωρο που έχει παρατηρηθεί με 7,9 εκατομμύρια streams.

Επιπλέον, το «Look What You Made Me Do» αντικρίζει την κορυφή σε περισσότερες από 70 χώρες στην υφήλιο, φθάνοντας ακόμη και τις 94, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας και της Κύπρου!

Όσο για τη συνέχεια; Περιμένουμε λίαν συντόμως το πανάκριβο video clip του «Look What You Made Me Do», με τα πρώτα πλάνα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα να δίνουν υπόσχεση για ένα συναρπαστικό υπερθέαμα.