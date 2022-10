Taylor Swift: Ρεκόρ καριέρας με το «Midnights» στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Taylor Swift πραγματοποιεί το καλύτερο ντεμπούτο της καριέρας της με το νέο άλμπουμ της «Midnights» στα βρετανικά charts.

Η Taylor Swift σημειώνει μία σχετικά σπάνια διπλή πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το δέκατο άλμπουμ της «Midnights» και το τραγούδι της «Anti-Hero» κατακτούν ταυτόχρονα το Νο. 1 του Albums Chart και του Singles Chart.

Αποδεικνύοντας ότι είναι μία καλλιτέχνιδα που παραμένει στο απόγειο της καριέρας της πάνω από 13 χρόνια μετά το ντεμπούτο της, η Taylor Swift αντιστάθηκε στον ανταγωνισμό των Arctic Monkeys και κατέλαβε κατευθείαν το Νο. 1 του Albums Chart με το «Midnights», καταγράφοντας το καλύτερο ντεμπούτο της καριέρας της μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επίσημης Εταιρείας των Charts (Official Charts Company) που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το «Midnights» πραγματοποίησε 204.000 πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε επτά ημέρες. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο νούμερο από το προηγούμενο προσωπικό ρεκόρ της Taylor Swift των 90.300 πωλήσεων με το άλμπουμ της «1989» το 2014.

Το «Midnights», το άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις της χρονιάς μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνά τον προηγούμενο κάτοχο του τίτλου για το 2022, το «Harry’s House», καταγράφοντας σχεδόν τα διπλάσια νούμερα σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα του Harry Style (113.000 πωλήσεις).

Το δέκατο άλμπουμ της Taylor Swift πραγματοποίησε τις υψηλότερες πωλήσεις από ένα άλμπουμ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας μετά το «30» της Adele, το οποίο έκανε ντεμπούτο με 261.000 πωλήσεις τον Νοέμβριο του 2021.

Το «Midnights» κατέχει πλέον τον τίτλο του άλμπουμ με τα περισσότερα streams της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο από την πρώτη κιόλας εβδομάδα του. Συγκέντρωσε 72,5 εκατομμύρια streams σε επτά ημέρες, ξεπερνώντας τα 53,9 εκατομμύρια του Harry Styles με το «Harry’s House» νωρίτερα φέτος.

Με εννέα διαδοχικά άλμπουμ στο Νο. 1 στο ενεργητικό της, η Taylor Swift ξεπερνά τη Madonna και σημειώνει νέο ρεκόρ όλων των εποχών για τη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει αποκτήσει ταχύτερα εννέα άλμπουμ στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Taylor Swift κέρδισε το πρώτο της No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο ακριβώς πριν από 10 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2012, με το «Red», ενώ η Madonna χρειάστηκε 21 χρόνια για να φτάσει στο ίδιο νούμερο.

Οι Beatles κατέχουν το συνολικό ρεκόρ, έχοντας κατακτήσει το No. 1 των βρετανικών charts με εννέα διαφορετικά άλμπουμ μέσα σε 5 χρόνια και 7 μήνες από το πρώτο άλμπουμ τους «Please Please Me» τον Μάιο του 1963 μέχρι το «The White Album» τον Δεκέμβριο του 1968.

Η Madonna διατηρεί τον τίτλο της γυναίκα καλλιτέχνιδας με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτοντας συνολικά 12 πρωτιές, αλλά η Taylor Swift ξεπερνάει τώρα την Kylie Minogue και ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η Taylor Swift επεκτείνει επίσης το προβάδισμά της ως η σόλο γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ αυτόν τον αιώνα.

Το «Midnights» έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα οκτώ άλμπουμ της Taylor που κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts, όλα διαδοχικά: «Red» (2012), «1989» (2014), «reputation» (2017), «Lover» (2019), «Folklore» (2020), «Evermore» (2020), «Fearless (Taylor’s Version)» (2021) και «Red (Taylor’s Version)» (2021).

Η Taylor Swift κέρδισε επίσης το δεύτερο Νο. 1 single της καριέρας της στο Ηνωμένο Βασίλειο με το «Anti-Hero», το επόμενο τραγούδι της που ανεβαίνει στην κορυφή των charts μετά το «Look What You Made Me Do» του 2017.

Το «Midnights» διαθέτει επίσης δύο ακόμη κομμάτια στο Top 10 του Singles Chart: το «Lavender Haze» (3) και το «Snow On The Beach» (4) σε συνεργασία με τη Lana Del Rey.

Η Taylor Swift γίνεται επίσης η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα μετά από εννέα χρόνια που κάνει ταυτόχρονα το ντεμπούτο της στην κορυφή του Albums Chart και του Singles Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελευταία ήταν η Miley Cyrus τον Αύγουστο του 2013, όταν το άλμπουμ «Bangerz» και το single «Wrecking Ball» έκαναν και τα δύο ντεμπούτο στο Νο. 1.