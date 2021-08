Taylor Swift: Το tracklist του «Red (Taylor’s Version)» – Συμμετέχουν Ed Sheeran, Chris Stapleton και Phoebe Bridgers

Όλες οι εκπλήξεις που επιφυλάσσει η Taylor Swift για το «Red (Taylor’s Version)».

H Taylor Swift αποκαλύπτει τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το επερχόμενο «Red (Taylor’s Version)», η νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Red» του 2012 που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Το «Red (Taylor’s Version)» θα περιέχει συνολικά 30 τραγούδια.

Μεταξύ τους τα 16 τραγούδια του αρχικού άλμπουμ και άλλα τέσσερα τραγούδια από την deluxe έκδοση του «Red» που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή, καθώς και άλλα δέκα τραγούδια που περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό ακυκλοφόρητων δημιουργιών και ήδη γνωστών τραγουδιών που ηχογραφήθηκαν την περίοδο του «Red».

Το «Red (Taylor’s Version)» περιέχει, όπως είχε προαναγγελθεί πρόσφατα, το συγκινητικό single «Ronan» που γράφτηκε από την Taylor Swift για ένα αγόρι 4 χρόνων που έφυγε από τη ζωή, η ερμηνεία της Taylor Swift για το «Better Man», το τραγούδι που έγραψε η ίδια το 2012 και κυκλοφόρησε το 2016 από το country συγκρότημα των Little Big Town, όπως και μία σόλο εκτέλεση του τραγουδιού «Babe» που γράφτηκε παρομοίως την εποχή του «Red» και κυκλοφόρησε σε συνεργασία με το country – pop δίδυμο των Sugarland το 2018.

Στα ακυκλοφόρητα τραγούδια «Red (Taylor’s Version)» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πολυθρύλητη εκδοχή δέκα λεπτών του αγαπημένου τραγουδιού του κοινού «All Too Well» και τρία τραγούδια με τη συμμετοχή των Ed Sheeran, Chris Stapleton και Phoebe Bridgers.

Ακολουθώντας το βήματα του «Fearless (Taylor’s Version)», η Taylor Swift Κάλεσε τους θαυμαστές της να λύσουν ένα αινιγματικό κρυπτόλεξο προκειμένου να ανακαλύψουν τους τίτλους των επιπλέον τραγουδιών που θα περιέχει το «Red (Taylor’s Version)».

«Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς σκεφτήκατε ότι ήταν σαν να προσπαθείτε να λύσετε ένα σταυρόλεξο και να συνειδητοποιείτε ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση, αλλά… παίξατε καλά και σωστά. Συγχαρητήρια φίλοι μου, μαντέψατε τους σωστούς τίτλους και τους καλλιτέχνες του “Red (My Version)”», έγραψε η αστέρας της pop στα κοινωνικά δίκτυα.

«Στα τραγούδια από το θησαυροφυλάκιο θα συμμετέχουν οι Chris Stapleton, Phoebe Bridgers, Mark Foster και περιέχει επίσης το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί με τον Ed Sheeran την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε το 2012», αποκάλυψε.

«Δεν μπορώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε αυτούς τους καλλιτέχνες που με βοήθησαν να δώσω ζωή σε αυτά τα τραγούδια. Ανυπομονώ μέχρι να μπορέσουμε να ξεσκονίσουμε τις μεγαλύτερες ελπίδες μας και να ξαναζήσουμε αυτές τις αναμνήσεις μαζί», συνέχισε.

«Θα φτιάξουμε επίσης και ένα σωρό καινούργιες, αφού το “Red (Taylor’s Version)” περιλαμβάνει τόσα πολλά τραγούδια που δεν έχετε ακούσει ακόμα. Μέχρι τότε, θα μετράω αντίστροφα και θα τα φαντάζομαι όλα στο μυαλό μου. Σε φλεγόμενο κόκκινο», κατέληξε η Taylor Swift.

Το «Red (Taylor’s Version)» θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music στις 19 Νοεμβρίου 2021.

Το tracklist του «Red (Taylor’s Version)»

1. State of Grace

2. Red

3. Treacherous

4. I Knew You Were Trouble

5. All Too Well

6. 22

7. I Almost Do

8. We Are Never Ever Getting Back Together

9. Stay Stay Stay

10. The Last Time (featuring Gary Lightbody of Snow Patrol)

11. Holy Ground

12. Sad Beautiful Tragic

13. The Lucky One

14. Everything Has Changed (featuring Ed Sheeran)

15. Starlight

16. Begin Again

17. The Moment I Knew

18. Come Back… Be Here

19. Girl at Home

20. State of Grace (acoustic version)

The Vault Tracks

21. Ronan

22. Better Man

23. Nothing New (featuring Phoebe Bridgers)

24. Babe

25. Message in a Bottle

26. I Bet You Think About Me (featuring Chris Stapleton)

27. Forever Winter

28. Run (featuring Ed Sheeran)

29. The Very First Night

30. All Too Well (10 minute version)