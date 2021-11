Η Taylor Swift κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)»

Το «Red (Taylor’s Version) σκοπεύει να συνεχίσει την πολύτιμη κληρονομιά του αρχικού άλμπουμ αποτελώντας έμπνευση για τις επόμενες γενιές.

Η Taylor Swift κυκλοφορεί το «Red (Taylor’s Version)», τη νέα ηχογράφηση του τέταρτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της.

Το «Red» κυκλοφόρησε αρχικά στις 22 Οκτωβρίου 2012 για να τοποθετήσει τις βάσεις για τη τολμηρή μετάβαση της Taylor Swift από την country στην pop μουσική και την ανάδειξή της σε μία από τις πιο σημαντικές pop stars της δεκαετίας.

Έχει γίνει επτά φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας σημειώσει πωλήσεις ισοδύναμες των επτά εκατομμυρίων albums και περιέχει επιτυχίες όπως το τρεις φορές πλατινένιο «22», το έξι φορές πλατινένιο «We Are Never Ever Getting Back Together» και το επτά φορές πλατινένιο «I Knew You Were Trouble».

Το «Red» παρέμεινε για επτά συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard 200 και εμφανίστηκε στις λίστες αρκετών μέσων ενημέρωσης με τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 2010, ενώ κατατάχθηκε στο No. 99 στην αναθεώρηση του 2020 της λίστας του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Επίσης ήταν υποψήφιο για το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς και του Καλύτερου Country Άλμπουμ στα Βραβεία Grammy του 2014 και για τον τίτλο του Άλμπουμ της Χρονιάς στα CMA Awards 2013 και στα Academy of Country Music Awards 2013, ενώ κέρδισε το βραβείο για το Αγαπημένο Country Άλμπουμ στα American Music Awards 2013 και για το Κορυφαίο Άλμπουμ και το Κορυφαίο Country Άλμπουμ στα Billboard Music Awards 2013.

Η Taylor Swift πέρασε με το «Red» την πύλη της country και κατευθύνθηκε στο απόλυτο mainstream. Έκανε κάτι μεγάλο και σπάνιο και ξέφυγε πλήρως από τα δεσμά του είδους που την ανέδειξε, συνεχίζοντας να αυξάνει τη δύναμή της. Απέδειξε ότι ένα άλμπουμ μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρωτοποριακό και άκρως εμπορικό και άνοιξε μια πόρτα για κάθε άλλον καλλιτέχνη, δείχνοντας ότι υπάρχει μια μυστική διαδρομή για να πηδήξεις ανάμεσα σε διαφορετικά μουσική είδη.

Άλλοι καλλιτέχνες που προχώρησαν σε παρόμοιες κινήσεις, όπως η Dolly Parton και ο Willie Nelson και η Shania Twain, εξελίχθηκαν σε διαχρονικά είδωλα. Όμως η Taylor Swift απέβαλε πλήρως τις country ρίζες της, μία αναγκαία επιλογή για να επιβεβαιώσει ότι είναι η πιο οξυδερκής τραγουδοποιός της γενιάς της.

Με το «Red» να αποδεικνύεται το τελευταίο country άλμπουμ της, η Taylor Swift δεν είναι πια το καλό κορίτσι με τα σγουρά μαλλιά και την ακουστική κιθάρα. Τα πάντα είναι προκλητικά διαφορετικά από την εικόνα που είχε δημιουργήσει. Επιλέγοντας κόκκινο κραγιόν και ένα νέο hipster look, απομακρύνθηκε για πρώτη φορά από τα όμορφα φορέματα και το southern girl chic.

Επίσης απομακρύνθηκε αρκετά από τα ιερά και όσια της country μουσικής. Αντί να γράψει τα τραγούδια μόνο με ένα μολύβι, ένα τετράδιο και μία κιθάρα, αυτή τη φορά προσέλαβε mainstream μουσικούς όπως οι Max Martin, Shellback, Dan Wilson και Butch Walker, ενώ στη δημιουργία του δίσκου συνεισέφεραν επίσης ο Ed Sheeran και ο Gary Lightbody των Snow Patrol.

Το «Red (Taylor’s Version)» περιέχει συνολικά 30 τραγούδια.

Μεταξύ τους τα 16 τραγούδια του αρχικού άλμπουμ και άλλα τέσσερα τραγούδια από την deluxe έκδοση του «Red» που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή, καθώς και άλλα δέκα τραγούδια που περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό ακυκλοφόρητων δημιουργιών και ήδη γνωστών τραγουδιών που ηχογραφήθηκαν την περίοδο του «Red».

Το «Red (Taylor’s Version)» περιέχει το συγκινητικό single «Ronan» που γράφτηκε από την Taylor Swift για ένα αγόρι 4 χρόνων που έφυγε από τη ζωή, μία εκτέλεση του «Better Man», του τραγουδιού που έγραψε το 2012 και κυκλοφόρησε το 2016 από το country συγκρότημα των Little Big Town, όπως και μία σόλο εκτέλεση του τραγουδιού «Babe» που γράφτηκε παρομοίως την εποχή του «Red» και κυκλοφόρησε σε συνεργασία με το country – pop δίδυμο των Sugarland το 2018.

Στα ακυκλοφόρητα τραγούδια «Red (Taylor’s Version)» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πολυπόθητη εκδοχή δέκα λεπτών του αγαπημένου τραγουδιού του κοινού «All Too Well» και τρία τραγούδια με τη συμμετοχή των Ed Sheeran («Run»), Chris Stapleton («I Bet You Think About Me») και Phoebe Bridgers («Nothing New»). Ο Ed Sheeran επαναλαμβάνει επίσης το ντουέτο του με την Taylor Swift στη νέα ηχογράφηση του «Everything Has Changed».

Η ολοκληρωμένη εκδοχή του «All Too Well», που παρέμενε στο συρτάρι μέχρι χθες, είχε αποκτήσει διαστάσεις θρύλου όλα αυτά τα χρόνια. Η Taylor Swift δίνει εικόνα στο δεκάλεπτο «All Too Well» με μία υπέροχη ταινία μικρού μήκους αντάξια της φήμης του τραγουδιού. Η αστέρας της μουσικής έχει γράψει το σενάριο και έχει επιμεληθεί τη σκηνοθεσία στην ταινία μικρού μήκους, που γυρίστηκε σε φιλμ 35 χιλιοστών και έχει πρωταγωνιστές την ίδια και τους ηθοποιοί Dylan O’Brien («Teen Wolf», «The Maze Runner») και Sadie Sink («Stranger Things», «Fear Street»).

Το «Red (Taylor’s Version)» είναι το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφορεί η Taylor Swift στο πλαίσιο της απόφασής της να ηχογραφήσει ξανά τις έξι πρώτες δισκογραφικές δουλειές της για να ανακτήσει την κυριότητα του μουσικού καταλόγου της.

Τον Απρίλιο αποκαλύφθηκε το «Fearless (Taylor’s Version)», η νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Fearless» του 2008, για να ακολουθήσει τα χνάρια του αρχικού άλμπουμ και να κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard 200, αποτελώντας την πρώτη επανηχογράφηση στην ιστορία που κυριαρχεί στην κορυφή του chart. Μέχρι αυτή τη στιγμή, το «Fearless (Taylor’s Version)» είναι το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2021, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση ακόμα ένα άλμπουμ της Taylor Swift, το «Evermore» (2020).

Με δεδομένη την απήχηση του «Fearless (Taylor’s Version)», ο ενθουσιασμός που επικρατεί για την κυκλοφορία του «Red (Taylor’s Version)» θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεικτικός για τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει τα άλμπουμ στα charts και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «Red» είναι το άλμπουμ που ενθάρρυνε μια νέας γενιάς indie καλλιτεχνών, των οποίων η μουσική είναι αισθητικά πολύ πιο κοντά στην Taylor Swift από οτιδήποτε άλλο στο underground rock και το «Red (Taylor’s Version) σκοπεύει να συνεχίσει την πολύτιμη κληρονομιά του αρχικού άλμπουμ αποτελώντας έμπνευση για τις επόμενες γενιές.

