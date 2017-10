Μόνο από το τρέιλερ, το video clip της Taylor Swift για το «…Ready For It?» δείχνει ότι θα είναι κάτι παραπάνω από εκθαμβωτικό.

Νομίσαμε ότι το video clip της Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do» ήταν επικό. Λάθος. Η αστέρας της pop ξεπερνά τον εαυτό της και μετουσιώνει σε εικόνα το «…Ready For It?» με μία χολιγουντιανή υπερπαραγωγή.

Όλα είναι έτοιμα προκειμένου να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του πολυαναμενόμενου «reputation», του έκτου ολοκληρωμένου δίσκου της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, που κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου από την Big Machine Records σε παγκόσμια διανομή της Universal Music.

Μολονότι οι ημέρες λιγοστεύουν και απομένουν λιγότερες από είκοσι, το «reputation» καλύπτεται από πυκνό μυστήριο. Παρά τις υποτιθέμενες διαρροές και τα διάφορα σχόλια που γράφονται σε άρθρα ή στα κοινωνικά δίκτυα, η πλειοψηφία δεν έχει την παραμικρή ιδέα για τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει στους ακροατές η Taylor Swift.

Τα τρία τραγούδια του άλμπουμ που έχουν έρθει στο «φως» μέχρι στιγμής, συνθέτουν ένα παζλ για δυνατούς λύτες. Κοινή συνισταμένη τους είναι το electropop στοιχείο. Η country αποτελεί οριστικά και αμετάκλητα παρελθόν για την Taylor Swift και η στροφή στην pop που συντελέσθηκε στο βραβευμένο με Grammy «1989» προχωρά στο επόμενο επίπεδο.

Το «…Ready For It?» είναι το δεύτερο κατά σειρά τραγούδι του «reputation» που γνωρίσαμε, αμέσως μετά το «Look What You Made Me Do» και πριν το πρόσφατο «Gorgeous».

Τις προηγούμενες ημέρες, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Taylor Swift στους δρόμους του Λονδίνου, όπου οπτικοποιούσε -με αρκετή μυστικοπάθεια- ένα από τα καινούρια τραγούδια της. Ανεξάρτητα από το ποιο τραγούδι αφορούσαν τα γυρίσματα, το «…Ready For It?» αποκτά εικόνα και το υπερθέαμα που θα απολαύσουμε στο video clip μπορεί να συγκριθεί μόνο μία εκθαμβωτική παραγωγή χολιγουντιανών διαστάσεων.

Το σενάριο θα είναι επιστημονικής φαντασίας και στην οθόνη εμφανίζονται πολλά ανθρωποειδή, εξωγήινα πιθανώς, τρομαχτικά ρομπότ. Ακόμη και η ίδια η Taylor Swift υποδύεται ένα «γυμνό» ρομπότ.

Είστε έτοιμοι; Τα αποκαλυπτήρια για το video clip του «…Ready For It» είναι προγραμματισμένα για το πρωί της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου (βράδυ 26ης Οκτωβρίου στην Αμερική).