Τιμητική διάκριση για την αστέρα της pop.

Η Taylor Swift, βραβευμένη με δέκα Grammy, θα βραβευθεί με το πρώτο «Icon Award» που απονέμεται στην ιστορία των Teen Choice Awards.

Η λαμπερή τελετή απονομής της φετινής διοργάνωσης θα διεξαχθεί στην παραθαλάσσια πόλη Hermosa Beach της Καλιφόρνια την Κυριακή 11 Αυγούστου με οικοδέσποινα τη Victoria Justice και θα μεταδοθεί από το FOX.

Αποτελώντας μία από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, με καταγεγραμμένες πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων άλμπουμ, η Taylor Swift είναι ένα είδωλο της pop κουλτούρας με επιτεύγματα που δεν περιορίζονται στην κατάκτηση των charts και στις sold out συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η 29χρονη pop star θεωρείται επιπλέον μία από τους μεγαλύτερους infulencers στη σφαίρα των κοινωνικών δικτύων, καθώς χρησιμοποιεί τη φωνή της και την πλατφόρμα της για να εμπνεύσει και να παρακινήσει την αλλαγή.

Η Taylor Swift είναι υποψήφια για άλλα επτά βραβεία στις μουσικές κατηγορίες των Teen Choice Awards 2019.

Η ίδια διεκδικεί τους τίτλους «Choice Female Artist», «Choice Summer Female Artist», «Choice Social Star» και «Choice Fandom», το single «ME!» σε συνεργασία με τον Brendon Urie προτείνεται στις κατηγορίες «Choice Song: Female Artist», «Choice Pop Song» και το τραγούδι «You Need To Calm Down» είναι υποψήφιο για το «Choice Summer Song».