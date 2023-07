Taylor Swift: Η πρώτη γυναίκα στην ιστορία με τέσσερα άλμπουμ στο Top 10

Η Taylor Swift δεν σταματά να γράφει ιστορία.

Η Taylor Swift σημείωσε πολυάριθμα ρεκόρ με το άλμπουμ της «Speak Now (Taylor’s Version)».

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 με τις καλύτερες πωλήσεις της χρονιάς μέχρι στιγμής για οποιαδήποτε κυκλοφορία και είναι επίσης ένα από τα τέσσερα άλμπουμ της Taylor Swift που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Top 10 του chart.

Στο chart αυτής της εβδομάδας το «Speak Now (Taylor’s Version)» ακολουθούν το «Midnights» (No. 5), το «Lover» (No. 7) και το «Folklore» (No. 10).

Σύμφωνα με το Billboard, η Taylor Swift είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα στα 60 χρόνια ιστορίας του chart που καταφέρνει να έχει τέσσερα άλμπουμ ταυτόχρονα στο Top 10 και είναι ένας από τους μόλις τρεις καλλιτέχνες στα χρονικά που έχουν επιτύχει αυτόν τον άθλο.

Το ρεκόρ σημείωσε πρώτος ο Herb Alpert στις 2 Απριλίου 1966, όταν στο Top 10 είχαν βρεθεί τα άλμπουμ του «Going Places» (Νο. 2), «Whipped Cream & Other Delights» (Νο. 3), «South of the Border» (Νο. 9) και «The Lonely Bull» στο (Νο. 10).

Μετά τον θάνατο του Prince το 2016, στο Top 10 του Billboard 200 εμφανίστηκαν πέντε άλμπουμ του.

Εκείνη την εβδομάδα, ο Prince μονοπώλησε το Top 10 με το «The Very Best of Prince» (No. 2), το soundtrack του «Purple Rain» (με τους The Revolution, No. 3), το «The Hits/The B-Sides» (No. 4), το «Ultimate» (No. 6) και το «1999» (No. 7).

Η Taylor Swift είναι επίσης η μόνη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει τέσσερα άλμπουμ στο Top 10 από τότε που το Billboard 200 συγχώνευσε τα μέχρι πρότινος ξεχωριστά μονοφωνικά και στερεοφωνικά charts των δίσκων σε μία ενιαία κατάταξη τον Αύγουστο του 1963.

Με την πρωτιά του «Speak Now (Taylor’s Version)», η Taylor Swift έγραψε επίσης ιστορία ως η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ (12) στην ιστορία, ξεπερνώντας την Barbra Streisand, με την οποία προηγουμένως ισοβαθμούσε με 11 άλμπουμ.

Η Taylor Swift ισοφάρισε επίσης την επίδοση του Drake στην τρίτη θέση όλων των καλλιτεχνών με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Billboard 200 Προηγούνται μόνο οι Beatles (19) και ο Jay-Z (14).

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» πραγματοποίησε το καλύτερο ντεμπούτο από τα τρία παλαιότερα άλμπουμ της καριέρας της που έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής η Taylor Swift σε νέες ηχογραφήσεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας της να επανακυκλοφορήσει όλα τα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει αρχικά στην πρώην δισκογραφική εταιρεία της Big Machine.

Σύμφωνα με τη Luminate, το «Speak Now (Taylor’s Version)» κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 716.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφφορίας του, ενώ ακολουθεί πλέον στη δεύτερη θέση το «Red (Taylor’s Version)» με 605.000 πωλήσεις.

Το πρώτο άλμπουμ της σειράς, το «Fearless (Taylor’s Version)», είχε ένα λιγότερο εντυπωσιακό ντεμπούτο με 291.000 πωλήσεις στις αρχές του 2021, με τον χαμηλότερο αριθμό να εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι η περιζήτητη έκδοση βινυλίου του άμπουμ δεν ήταν ακόμη διαθέσιμη κατά τη στιγμή της γενικής κυκλοφορίας του.

Ωστόσο το «Fearless (Taylor’s Version)», όπως και τα άλλα δύο άλμπουμ, έκανε άνετο ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200.