Η Taylor Swift προσκλήθηκε να γίνει μέλος της Ακαδημίας των Όσκαρ

Η Taylor Swift προσκλήθηκε να γίνει μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία διοργανώνει ετησίως τα Βραβεία Όσκαρ.

Σύμφωνα με το The Hollywoord Reporter, η Taylor Swift είναι μεταξύ των 398 καλλιτεχνών και στελεχών της βιομηχανίας του θεάματος που προσκλήθηκαν φέτος να ενταχθούν στις τάξεις της Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα, η Taylor Swift προσκλήθηκε να ενταχθεί στο μουσικό τμήμα της Ακαδημίας μαζί με καλλιτέχνες όπως ο David Byrne, ο The Weeknd και οι πιο πρόσφατοι νικητές του βραβείου Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι, οι Chandrabose και M.M. Keeravaani, οι οποίοι έγραψαν το «Naatu Naatu» για την ταινία «RRR».

Αν αποδεχθεί την πρόσκληση, η Taylor Swift θα έχει το προνόμιο ως μέλος της Ακαδημίας να συμμετέχει στην ετήσια διαδικασία ψηφοφορίας για τα Βραβεία Όσκαρ και να ψηφίζει για τις υποψηφίους και τους νικητές στις μουσικές κατηγορίες της διοργάνωσης.

Η Taylor Swift δεν έχει κερδίσει ακόμη ούτε έχει προταθεί για Όσκαρ, αλλά δεν αποτελούν τέτοιες διακρίσεις προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ακαδημία.

«Η επιλογή των μελών γίνεται με βάση τα επαγγελματικά προσόντα, με συνεχή δέσμευση για εκπροσώπηση, ένταξη και ισότητα», εξήγησε η Ακαδημία.

Ωστόσο, η Taylor Swift έχει γράψει και έχει κυκλοφορήσει τραγούδια για soundtracks ταινιών όπως το «Safe and Sound» για το «The Hunger Games», το «I Don’t Wanna Live Forever» για το «Fifty Shades Darker», το «Beautiful Ghosts» για το «Cats» και το «Carolina» για το «Where the Crawdads Sing».

Επίσης, η Taylor Swift έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός σε ταινίες όπως η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μιούζικαλ «Cats» (2019) του Andrew Lloyd Webber και το «Amsterdam» (2022) του David O. Russell.

Και, φυσικά, έχει στο μυαλό της το σενάριο και τη σκηνοθεσία: Τα τελευταία χρόνια σκηνοθετεί μόνη της τα video clip της και έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία για το «All Too Well: The Short Film» από το «Red (Taylor’s Version)», το οποίο προβλήθηκε ακόμη και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ανακοινώθηκε ότι η Taylor Swift θα σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, βασισμένη σε ένα πρωτότυπο σενάριο που έγραψε η ίδια.

Η Ακαδημία Κινηματογράφου προσκάλεσε επίσης φέτος στις τάξεις της ηθοποιούς όπως οι Austin Butler, Kerry Condon, Stephanie Hsu και Paul Mescal, οι οποίοι ήταν όλοι υποψήφιοι για Όσκαρ υποκριτικής φέτος, αλλά και τον νικητή του φετινού βραβείου Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου Ke Huy Quan.

Πρόσκληση έλαβαν επιπλέον οι Keke Palmer, Bill Hader, Nicholas Hoult, Selma Blair, Noémie Merlant, Paul Reiser και Dolly De Leon, μεταξύ πολλών άλλων.