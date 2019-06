Απαντήσεις σε όλες τις απορίες μας θα δώσει η Taylor Swift.

Η Taylor Swift είναι έτοιμη να προχωρήσει σε σημαντικές ανακοινώσεις.

Η αστέρας της pop ανάρτησε ένα σύντομο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με το πιο ενημερώνει τους θαυμαστές της ότι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σε ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιήσει ζωντανή μετάδοση στο λογαριασμό της στο Instagram.

«Θέλω να σας ενημερώσω για μερικά πράγματα. Ελπίζω να είστε ελεύθεροι», ανέφερε.

Στα τέλη Απριλίου η Taylor Swift κυκλοφόρησε το πρώτο single από τη νέα δισκογραφική δουλειά της, το «ME!» με τη συμμετοχή του Brendon Urie των Panic! At The Disco.

Τόσο το video clip του «ME!» όσο και κάθε ζωντανή εμφάνιση ή συνέντευξη της Taylor Swift που ακολούθησε περιείχαν κρυμμένα μηνύματα για τα επόμενα βήματα της. Το κοινό της 29χρονης τραγουδίστριας κλήθηκε να εντοπίσει και στη συνέχεια να αποκωδικοποιήσει τους γρίφους.

Σύμφωνα με όσα είχε τονίσει εξ αρχής η Taylor Swift, ο τίτλος του πολυαναμενόμενου έβδομου άλμπουμ της είναι επιμελώς κρυμμένος σε κάποιο σημείο του video clip για το «ME!». Αργότερα παραδέχθηκε πως ορισμένοι θαυμαστές της έχουν καταφέρει να λύσουν το αίνιγμα.

Όπως φαίνεται τα μεσάνυχτα της Πέμπτης θα δοθούν απαντήσεις σε όλες τις απορίες μας.

Going live tomorrow on Instagram at 5pm ET 😁 pic.twitter.com/l4tnhj84tG — Taylor Swift (@taylorswift13) June 12, 2019

Τα σενάρια φούντωσαν αμέσως. Μία πιθανότητα είναι η Taylor Swift να ανακοινώσει ότι την Παρασκευή (14/6) κυκλοφορεί το δεύτερο single του TS7.

Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκαλύψει τον επίσημο τίτλο του καινούργιου δίσκου της και συγχρόνως να ξεκινήσει η προ-παραγγελία του.

Μία από τις διάσπαρτες φήμες υποστηρίζει ότι το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift έχει τον τίτλο «You Need To Calm Down» και ορισμένοι εμπλέκουν το όνομα της Katy Perry, λαμβάνοντας την αφορμή από την πρόσφατη συμφιλίωση των δύο γυναικών και τη χθεσινή ανάρτηση της τελευταίας στο Instagram.