Πώς συνδέεται η Taylor Swift με την αποκάλυψη του Ryan Reynolds για τη συμμετοχή του Hugh Jackman στο «Deadpool 3»

Η Taylor Swift είναι στενή φίλη με τον Ryan Reynolds και τη σύζυγό του Blake Lively.

Η επιστροφή του Hugh Jackman στον ρόλο του Wolverine στο «Deadpool 3» δεν ήταν η μόνη αποκάλυψη στα βίντεο που δημοσίευσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Ryan Reynolds, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως παρατήρησαν οι θαυμαστές της Taylor Swift.

Οι Swifties επισήμαναν ότι τα βίντεο έδειχναν να έχουν γυριστεί σε μία πολύ γνώριμη τοποθεσία.

Συγκεκριμένα, οι θαυμαστές της Taylor Swift αναγνώρισαν ότι η σκάλα, το χρώμα και το συνολικό μέγεθος και η διάταξη της βιβλιοθήκης πίσω από τον Ryan Reynolds στο βίντεο ταιριάζει με το σκηνικό στην ταινία μικρού μήκους της Taylor Swift για τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well», με πρωταγωνιστές τη Sadie Sink και τον Dylan O’Brien, στην οποία η τραγουδίστρια υπέγραψε το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Οι λεπτομέρειες μοιάζουν τρομακτικά και όσον αφορά την ταπετσαρία και το ψυγείο στην κουζίνα στην οποία βρίσκεται στη συνέχεια ο Ryan Reynolds, βάζοντας φυσικά σε ένα ποτήρι το δικό του τζιν Aviation.

Η σκηνή μεταφέρει τους θαυμαστές της Taylor Swift στο σημείο του «All Too Well» που διαδραματιζόταν στην ίδια κουζίνα, όπου ο Dylan O’Brien και η Sadie Sink χόρευαν.

10 minute all too well and the new deadpool promo were filmed in the same house pic.twitter.com/1DhFOX7DJX — ✨a l a i n a ✨ (@miscalainaeous) September 28, 2022

Αν αυτά τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά, η σύζυγος του Ryan Reynolds, Blake Lively, μοιράστηκε επίσης αρκετές φωτογραφίες μία εβδομάδα πριν από τα παρασκήνια των γυρισμάτων των βίντεο και στην προτελευταία φωτογραφία στην ανάρτησή της στο Instagram ποζάρει μαζί με τον Reynolds, ο οποίος φορά τη στολή του Deadpool, μπροστά από ένα βιτρό παράθυρο που αποτελεί επίσης μέρος του μουσικού βίντεο για το «All Too Well».

Αυτό το βιτρό βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην κουπαστή όπου η Sadie Sink κρεμάει το περίφημο κόκκινο κασκόλ στο «All Too Well».

Η Taylor Swift, η Blake Lively και ο Ryan Reynolds είναι στενοί φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, με την Blake Lively μάλιστα να κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο της με το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «I Bet You Think About Me» της Taylor Swift με τη συμμετοχή του Chris Stapleton από το άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)», το οποίο περιλάμβανε και τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well».

Το γεγονός ότι τα βίντεο για το «Deadpool 3» και η ταινία μικρού μήκους της Taylor Swift γυρίστηκαν στην ίδια τοποθεσία δεν είναι μάλλον τίποτα περισσότερο από μία χάρη μεταξύ φίλων ή μία διασκεδαστική σύμπτωση για τους πιο εκλεκτούς θαυμαστές.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική σύνδεση του Deadpool και της Taylor Swift. Το 2018, ο Ryan Reynolds εμφανίστηκε στην ταινία «Deadpool 2» με ένα ξεκαρδιστικό μπλουζάκι με τις δύο τότε γάτες της Taylor Swift, την Olivia και τη Meredith.