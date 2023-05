Taylor Swift: Πώς προέκυψε η συνεργασία με την Ice Spice στο remix του «Karma»

Κανείς δεν είναι πιο ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή της Ice Spice στο νέο remix του «Karma» από την Taylor Swift.

Σε ένα ηχητικό απόσπασμα που δημοσίευσε το Spotify, η Taylor Swift μίλησε με ενθουσιασμό για την ανερχόμενη ράπερ Ice Spice και εξήγησε πώς προέκυψε η συνεργασία τους, που συμπεριλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του άλμπουμ της «Midnights».

«Η συνεργασία με την Ice Spice στο “Karma” ήταν ένα από τα πιο φυσικά πράγματα», είπε η Taylor Swift στο ηχητικό απόσπασμα, το οποίο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Spotify στο Twitter.

«Επικοινώνησε μαζί μου μέσω της ομάδας της, απλά λέγοντας περίπου: “Έι, η Ice είναι μεγάλη θαυμάστρια της Taylor από τότε που ήταν μικρό παιδί, θα ήθελε πολύ να συνεργαστείτε, αν αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσε κάποτε να προκύψει”», περιέγραψε.

Όπως αποδείχθηκε, τα συναισθήματα μεταξύ της Taylor Swift και της Ice Spice ήταν αμοιβαία.

«Την άκουγα ασταμάτητα, όταν ετοιμάζομαι για την περιοδεία μου, ακούω συνεχώς την Ice Spice», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

«Οπότε πήρα αμέσως το τηλέφωνό της και της απάντησα: “Έι, θα ήθελες να κάνεις τη δική σου εκδοχή για το ‘Karma’; Ταυτίζεσαι με αυτό το τραγούδι;” Έτσι ρίχτηκε με τα μούτρα στη δουλειά», συνέχισε.

«Η γνωριμία μαζί της ήταν τόσο ξεχωριστή, γιατί με έχει εντυπωσιάσει. Είναι – κατά τη γνώμη μου – αυτή που πρέπει να παρακολουθήσετε», ανέφερε.

«Απλά και μόνο παρακολουθώντας την εργασιακή ηθική της και το πόσο μελετημένα προσεγγίζει την καριέρα της – είναι η νέα μου αγαπημένη καλλιτέχνιδα και είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχει στο τραγούδι. Οπότε, ναι, τι χαρά!», πρόσθεσε.

Το remix του «Karma» περιλαμβάνεται στις νέες εκδόσεις του άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή 26 Μαΐου.

Η Ice Spice χαρακτήρισε επίσης την Taylor Swift ως τον «πιο γλυκό άνθρωπο» μετά την ανακοίνωση του remix και την Παρασκευή δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μια αξιολάτρευτη φωτογραφία με την τραγουδίστρια της pop στο στούντιο.

Το remix του «Karma» είναι η νέα προσθήκη σε μια μακρά σειρά από συνεργασίες κορυφής που έχει κάνει η Ice Spice τον τελευταίο διάστημα.

Τον Φεβρουάριο, η Ice Spice έγινε viral με τη συμμετοχή της στο «Boy’s A Liar Pt. 2» της PinkPantheress.

Στη συνέχεια, ένωσε τις δυνάμεις της με τη Nicki Minaj στο remix του δικού της τραγουδιού «Princess Diana» και την περασμένη εβδομάδα η Katy Perry εξέφρασε το ενδιαφέρον της να συνεργαστεί με τη ράπερ του «Munch» ενώ έδινε συνέντευξη στο Buzzfeed.

