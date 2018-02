Ο νέος δίσκος της Taylor Swift ήταν κυριολεκτικά επτασφράγιστο μυστικό και κανείς δεν έπρεπε να ακούσει τα τραγούδια πριν την κυκλοφορία του.

Η Taylor Swift εξήγησε τη μέθοδο με την οποία γύρισε το video clip «End Game», μίας συνεργασίας με τον Ed Sheeran και τον Future, χωρίς να διαρρεύσει το τραγούδι από κανένα μέλος του συνεργείου ή των κομπάρσων που πήραν μέρος.

Στα βίντεο με τα παρασκήνια του «End Game», το οποίο γυρίστηκε πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ του «Reputation», αποκαλύπτεται ότι οι χορεύτριες που συνοδεύουν την Αμερικανίδα τραγουδίστρια κινούνται στο ρυθμό ενός απλού μετρονόμου.

«Τους επικροτώ πλήρως, επειδή προσποιούνται σαν υπάρχει μουσική που παίζει ενώ δεν υπάρχει», λέει η pop star, η οποία φορούσε ένα ζευγάρι από ακουστικά – ψείρες για να είναι η μόνη που θα ακούει το τραγούδι: «Έχω αυτά στα αυτιά. Χορεύουν σε ένα μετρονόμο. Είναι απίστευτα σκληρή δουλειά», προσθέτει.

Τη σκηνοθεσία του «End Game» επιμελήθηκε ο στενός πια συνεργάτης της Taylor Swift, ο Joseph Kahn.

Ο ίδιος σκηνοθέτης είναι επιπλέον υπεύθυνος για τις υπερπαραγωγές στα μουσικά βίντεο του σαρωτικού «Look What You Made Me Do», του sci-fi «…Ready For It?», του βραβευμένου με Grammy «Bad Blood» και του «Shake It Off» των 2,5 δισεκατομμυρίων προβολών.

Στο 3:40 του βίντεο μπορείτε να δείτε τις χορεύτριες να προσποιούνται ότι ακολουθούν τη μελωδία του «End Game», ενώ η Taylor Swift ψιθυρίζει τους στίχους του τραγουδιού.