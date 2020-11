Taylor Swift: Πωλήθηκε ξανά ο μουσικός κατάλογός της – Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Ο μουσικός κατάλογος της Taylor Swift άλλαξε ξανά χέρια.

Ο Scooter Braun και η επενδυτική εταιρεία του Ithaca Holdings LLC πούλησαν τα δικαιώματα για τα masters των έξι πρώτων άλμπουμ της Taylor Swift σε ιδιωτικό fund έναντι αντιτίμου που ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια δολάρια, όπως μεταδίδει σε δημοσίευμά του το Variety.

Η Ithaca απέκτησε τον κατάλογο της τραγουδίστριας τον Ιούνιο του 2009 μέσω της εξαγοράς της δισκογραφικής εταιρείας Big Machine Label Group.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για τη νέα πώληση του καταλόγου της η Taylor Swift εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συμφωνίας και διευκρινίζει τη στάση της ως προς αυτήν.

Taylor Swift: «Θέλω η μουσική μου να συνεχίσει να ζει»

Σύμφωνα με την pop star τα δικαιώματα των masters πωλήθηκαν σε ιδιωτική επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία Shamrock Holdings.

Η Taylor Swift αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τον Scooter Braun τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς για την απόκτηση του ίδιου της του καταλόγου ωστόσο σημειώνει ότι της ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνία τήρησης απορρήτου (NDA) που θα απαγόρευε κάθε αρνητική αναφορά στο πρόσωπο του γνωστού μάνατζερ καλλιτεχνών και επιχειρηματία.

«Η νομική μου ομάδα είπε ότι αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό και ότι δεν έχουν δει μία συμφωνία τήρησης απορρήτου όπως αυτή, εκτός και αν κάποιος ήθελε να σιωπήσει όποιον τον κατηγορούσε πληρώνοντάς τον», έγραψε η 30χρονη Αμερικανίδα στο μήνυμά της.

«Δεν έδωσε καν στην ομάδα μου μία προσφορά. Εκείνα τα masters δεν ήταν διαθέσιμα προς πώληση σε μένα», τόνισε.

Η Taylor Swift αποκάλυψε επίσης ότι η Shamrock Holdings επικοινώνησε μαζί της «πριν μερικές εβδομάδες» και την ενημέρωσε ότι ο μουσικός κατάλογος της πωλήθηκε στην εταιρεία χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

«Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η μουσική μου πουλήθηκε χωρίς να το γνωρίζω. Η επιστολή τους έλεγε ότι ήθελα να επικοινωνήσουν μαζί μου πριν την πώληση για να με ενημερώσουν, αλλά ο Scooter Braun απαίτησε να μην έρθουν σε επαφή μαζί μου ή με την ομάδα μου διαφορετικά η συμφωνία θα ακυρωνόταν», κατήγγειλε αστέρας της pop.

Η Taylor Swift εξήγησε επίσης γιατί δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με την εταιρεία, παρότι ήταν ανοιχτή στο ενδεχόμενο.

«Αμέσως μόλις αρχίσαμε να την επικοινωνία με την Shamrock έμαθα ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας του Scooter Braun θα συνεχίζει να αποκομίζει κέρδος για τον παλιό μουσικό κατάλογο μου για πολλά χρόνια. Ήμουν αισιόδοξη και ανοιχτή στην πιθανότητα μιας συνεργασίας με την Shamrock, όμως με τη συμμετοχή του Scooter δεν υπάρχουν πιθανότητες».

Παράλληλα η Taylor Swift υπογράμμισε ότι προχωρά απρόσκοπτα το πλάνο της να ηχογραφήσει ξανά τον κατάλογό της και αποκάλυψε ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Άρχισα πρόσφατα να ηχογραφώ ξανά την παλαιότερη μουσική μου και έχει ήδη αποδειχθεί τόσο συναρπαστικό όσο και ότι με γεμίζει δημιουργικά. Επιφυλάσσω πλήθος εκπλήξεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω παιδιά που με υποστηρίζετε κατά τη διάρκεια αυτού του συνεχιζόμενου έπους και ανυπομονώ να ακούσετε αυτά που ονειρεύομαι», κατέληξε.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020