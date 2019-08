Η Taylor Swift παρέλαβε το πρώτο «Icon Award» στα χρονικά των Teen Choice Awards, το βράδυ της Κυριακής 11 Αυγούστου στη φετινή τελετή απονομής της διοργάνωσης.

Η αστέρας της pop ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων φορώντας ένα στιλάτο σύνολο Versace, με το κοινό να ξεσπά σε φωνές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Teen Choice Awards απένειμαν στην Taylor Swift το «Icon Award» με ένα βραβείο που είχε σχεδιαστεί ειδικά για εκείνη. Η παραδοσιακή σανίδα του σερφ, που αποτελεί το τρόπαιο αλλά και το σήμα κατατεθέν της διοργάνωσης, είχε διακοσμηθεί με ένα κολλάζ με τις τρεις γάτες της τραγουδίστριας.

«Αισθητικά μιλώντας, αυτό ίσως είναι το αγαπημένο βραβείο», είπε στο πλήθος.

Η Taylor Swift εξέφρασε στη συνέχεια την ευγνωμοσύνη της για τους θαυμαστές της, λέγοντας: «Με κάνετε να χαμογελάω στο διαδίκτυο κάθε ημέρα, το αγαπάω να σας συναντάω. Είστε οι πιο καταπληκτικοί και γενναιόδωροι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το φως που έχω κάθε λεπτό σε κάθε ημέρα, το γνωρίζω ότι εσείς ο λόγος που έχω αυτό το φως.»

Αμέσως μετά έδωσε τις δικές της συμβουλές στους νεαρούς θαυμαστές της που μεγαλώνουν και γίνονται ενήλικοι.

«Τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Μερικές φορές νομίζεις ότι αν προσπαθείς σκληρά να είναι τέλεια κάθε απόφαση που παίρνεις, τότε είσαι άσος στη ζωή και πως δεν κάνεις ποτέ κανένα λάθος, όμως είναι φυσιολογικό να κάνεις λάθη», τόνισε.

«Θέλω απλώς να ξέρετε πως εάν είστε σκληροί με τον εαυτό σας αυτή τη στιγμή για κάτι που έχει γίνει ή κάτι που χάλασε ή νιώθετε ντροπιασμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό. Κανείς δεν μένει αλώβητος», συμπλήρωσε. «Παρακαλώ να είστε καλοσυνάτοι με τον εαυτό σας και τον στηρίζετε.»

Η Taylor Swift ολοκλήρωσε την ομιλία της με μία απρόσμενη έκπληξη.

Η 29χρονη Αμερικανίδα ανακοίνωσε ότι το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ της «Lover» πρόκειται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 16 Αυγούστου, μία εβδομάδα πριν την κυκλοφορία του δίσκου, στις 23 Αυγούστου.

A living legend is among us. 🙌 The biggest congrats to @taylorswift13 for her #TeenChoice Icon Award! pic.twitter.com/HOeQdGFRqM

— Teen Choice Awards (@TeenChoiceFOX) August 12, 2019