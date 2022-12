Taylor Swift: Αποκαλύπτει τα παρασκήνια της ταινίας μικρού μήκους για το «All Too Well»

«Οι πρώτοι σπόροι αυτής της ταινίας μικρού μήκους φυτεύτηκαν πριν από δέκα χρόνια», ανέφερε η Taylor Swift.

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε πέρυσι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σκηνοθετικό έργο της, ένα συγκινητικό μουσικό βίντεο διάρκειας 14 λεπτών για το «All Too Well» με πρωταγωνιστές τη Sadie Sink και τον Dylan O’Brien και τώρα μεταφέρει τους θαυμαστές της στα παρασκήνια του εγχειρήματος.

Η αστέρας της pop μοιράστηκε αρκετά λεπτά από τα παρασκήνια των γυρισμάτων με τη Sadie Sink και τον Dylan O’Brien, οι οποίοι αποτύπωσαν στην οθόνη τη δυσλειτουργική σχέση με το ηλικιακό χάσμα που περιγράφει στο «All Too Well (10 Minute Version)», το οποίο κατέκτησε το Νο. 1 του Billboard Hot 100 όταν κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021 ως κομμάτι του άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)».

Σε πολλά από τα αποσπάσματα, η Taylor Swift περιγράφει στους δύο ηθοποιούς λεπτομερώς πώς θα έπρεπε να αισθάνονται τη δεδομένη στιγμή, μερικές φορές ανταλλάσσει θέσεις μαζί τους και παρακολουθεί τις κινήσεις τους για λογαριασμό τους.

«Οι πρώτοι σπόροι αυτής της ταινίας μικρού μήκους φυτεύτηκαν πριν από δέκα χρόνια και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις παρασκηνιακές στιγμές των γυρισμάτων. Οφείλω τα πάντα στη Sadie Sink κα στον Dylan O’Brien, στην απίστευτη υπεύθυνη φωτογραφίας Rina Yang και στον παραγωγό μου Saul Germaine», έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η Taylor Swift όχι μόνο σκηνοθετεί στενά τους δύο πρωταγωνιστές του βίντεο, αλλά δίνει επίσης ακριβείς οδηγίες στους πολλούς κομπάρσους που εμφανίζονται στο βάθος.

Σε μία από τις πιο σχολαστικά σχεδιασμένες σκηνές της μικρού μήκους ταινίας για το «All Too Well (10 Minute Version)» δίνει οδηγίες για το πότε ακριβώς η κάμερα πρέπει να κάνει ζουμ και να απομακρυνθεί, πότε ακριβώς ένας ηθοποιός πρέπει να τοποθετήσει μία τούρτα γενεθλίων μπροστά από τη Sadie Sink και πότε ακριβώς η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» πρέπει να σβήσει τα κεράκια.

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους θαυμάσιους βοηθητικούς ηθοποιούς και το συνεργείο μας που έδωσαν ζωή σε αυτή την ιστορία με τόση φυσικότητα. Μου άρεσε κάθε δευτερόλεπτο και θα το θυμάμαι για πάντα. All. Too. Well. Το υλικό από τα παρασκήνια της ταινίας μικρού μήκους για το «All Too Well» κυκλοφόρησε!», πρόσθεσε

Τόσο το τραγούδι «All Too Well» όσο και η ταινία μικρού μήκους για το τραγούδι έχουν εξελιχθεί σε δύο από τα πιο καταξιωμένα έργα της Taylor Swift.

Το «All Too Well: The Short Film» κέρδισε τρία βραβεία στα MTV Video Music Awards 2022, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς και είναι υποψήφιο για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Μουσικού Βίντεο.

Επίσης, το «All Too Well (10 Minute Version)» έλαβε μία υποψηφιότητα για το Τραγούδι της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy 2023.

Η Taylor Swift έχει εμφανιστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca για να μιλήσει για την ταινία μικρού μήκους «All Too Well», η οποία έχει δικαίωμα υποψηφιότητας στα Βραβεία Όσκαρ της επόμενης χρονιάς στην κατηγορία των Ταινιών Μικρού Μήκους Ζωντανής Δράσης.

Παρακολουθήστε τα παρασκήνια του «All Too Well»: The Short Film» παρακάτω.