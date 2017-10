Η Taylor Swift αφιέρωσε τον ελεύθερο χρόνο της στους θαυμαστές της. Τους έστειλε μηνύματα, τους έκανε Like και τους πρόσφερε απερίγραπτη χαρά.



Φανταστείτε το εξής σκηνικό: Λαμβάνετε μία ειδοποίηση στο Instagram και κάνετε κλικ στο μήνυμα για να μάθετε ότι δεν είναι κανείς άλλος εκτός από την… Taylor Swift.

Προφανώς, αυτό ακριβώς συνέβη σε αρκετούς οπαδούς της pop star το σαββατοκύριακο, όταν η τραγουδίστρια του «Look What You Made Me Do» παρακολούθησε τη δραστηριότητά τους στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το «Elle», η Taylor πέρασε τις τελευταίες ημέρες «κατασκοπεύοντας» τους λογαριασμούς Instagram των θαυμαστών της. Παρακολούθησε τις ιστορίες τους, τους έστειλε μηνύματα και έκανε Like στις φωτογραφίες τους, χρησιμοποιώντας πολλά εικονίδια με γάτες. «Φαίνεσαι όμορφη, μου λείπεις», έστειλε σε μία κοπέλα, «είναι περίεργο που δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω αυτή τη στιγμή», σχολίασε στη ζωντανή μετάδοση ενός άλλου κοριτσιού.

Αναμενόμενα, οι αντιδράσεις του κοινού ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιώδεις. Δάκρυα, επιφωνήματα, φωνές και ένα γενικό συναίσθημα αγάπης προς την Taylor Swift.

Η Taylor Swift γνωρίζει καλύτερα από όλους πώς να εκπλήσσει τους θαυμαστές της. Είναι γνωστό ότι καλεί τυχαία θεατές να κάτσουν μαζί της στα παρασκήνια μετά το τέλος των συναυλιών της και κάποτε είχε συνομιλήσει μέσω «FaceTime» με μία 18χρονη fan που η τελευταία επιθυμία της ήταν να τη συναντήσει.

Το περσινό καλοκαίρι, η pop star εμφανίστηκε στο γάμο ενός ανυποψίαστου θαυμαστή και νωρίτερα αυτό το έτος, έστειλε μία χειροποίητη κάρτα μία φοιτήτρια στη Φλόριντα για να τη συγχαρεί για την αποφοίτησή της.

Δείτε μερικά στιγμιότυπα από τα μηνύματα που έστειλε η Taylor Swift στους οπαδούς της:

Taylor talking to a fan on Instagram live about her cat and dental surgery – "you pure angelic human" https://t.co/KN2Dc77NEl pic.twitter.com/dk53VHXhEH — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) October 8, 2017

Taylor's comments on a fans Instagram live – "I'm still here dude!!!" https://t.co/E0sxsSiOhN pic.twitter.com/EXZkUXmql0 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) October 8, 2017