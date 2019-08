Από ρομαντική διάθεση διακατέχεται το ομώνυμο τραγούδι του «Lover».

Η Taylor Swift ξεκινά επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς της «Lover» αποκαλύπτοντας το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ.

Το έβδομο studio album της τραγουδίστριας θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 23 Αυγούστου από τη Republic Records / Universal Music και θα τερματίσει την προσμονή των τελευταίων δύο μηνών, όσο διάστημα μεσολάβησε από την ημέρα που ανακοινώθηκε το «Lover».

Η Taylor Swift έχει διαμορφώσει κατάλληλα το κλίμα δίνοντας στη δημοσιότητα τρία από τα 18 τραγούδια του «Lover», δύο επίσημα singles και ένα promo single.

Το ευδιάθετο «ME!» με τον Brendon Urie των Panic! At The Disco και το power anthem «You Need To Calm Down», τα οποία χάρισαν στην αστέρα της pop δέκα υποψηφιότητες για τα επερχόμενα MTV Video Music Awards 2019, αλλά και το συναισθηματικό «The Archer», παρουσίασαν ορισμένες από τις διαφορετικές πτυχές του άλμπουμ «Lover» τόσο σε επίπεδο ύφους / μουσικής όσο και επίπεδο στίχων.

Το ομότιτλο τραγούδι του «Lover» είναι μία αιθέρια μπαλάντα με country στοιχεία, ενώ η ρετρό πινελιά σε ύφος βαλς κάνει τη διαφορά. Από άποψη στίχων συνιστά κλασικό δείγμα της Taylor Swift.

Η τραγουδίστρια υπογράφει μόνη της τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού και έχει φροντίσει την παραγωγή του μαζί με τον Jack Antonoff.

Το music video του «Lover»

Το music video του «Lover» θα κυκλοφορήσει ελάχιστες ώρες πριν την άφιξη του πολυαναμενόμενου άλμπουμ.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 22 Αυγούστου (σε ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιήσει ένα ξεχωριστό live στο κανάλι της στο YouTube, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συνομιλήσει με το κοινό για τον καινούργιο δίσκο της, θα απαντήσει σε ερωτήσεις και θα τραγουδήσει ζωντανά.

Παρούσα θα είναι και η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney προκειμένου να παρουσιάσει τη συνεργασία της με την pop star.

Το διαδικτυακό γεγονός θα ολοκληρωθεί με την πρεμιέρα του video clip για το τραγούδι «Lover».