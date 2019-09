Η Taylor Swift καταρρίπτει το ρεκόρ για τη γυναίκα με τα περισσότερα τραγούδια που έχουν εμφανιστεί ταυτόχρονα στο «Billboard Hot 100».

Το όνομα της Taylor Swift είναι συνυφασμένο με τα ρεκόρ. Αδιάψευστος μάρτυρας οι εκτυφλωτικές επιδόσεις του νέου δίσκου της «Lover».

Η 29χρονη τραγουδίστρια σαρώνει τα charts με το έβδομο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Αυγούστου και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και υψηλότατες βαθμολογίες τόσο από τα μέσα ενημέρωσης όσο και από τους ακροατές.

Αρχή του θριάμβου ήταν ντεμπούτο του «Lover» στο Νο. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί κατά μήκος του 2019 αλλά και μετά την κυκλοφορία του «reputation», του προηγούμενου άλμπουμ της Taylor Swift.

Η φρενήρης πορεία του «Lover» συνεχίζεται ακόμα πιο εντυπωσιακά, καθώς και τα 18 τραγούδια του άλμπουμ κατόρθωσαν να κάνουν είσοδο στο «Billboard Hot 100» και να σημειώσουν ένα ιστορικό ορόσημο.

Η Taylor Swift καταρρίπτει το ρεκόρ για τη γυναίκα με τα περισσότερα τραγούδια (18) που έχουν εμφανιστεί ταυτόχρονα στο «Billboard Hot 100» και ξεπερνά την Billie Eilish, η οποία διέθετε 14 τραγούδια στο συγκεκριμένο chart με τον παρθενικό δίσκο της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Τρία από το 18 τραγούδια του «Lover» έχουν ανέβει στις 11 πρώτες θέσεις του «Hot 100» ενώ έξι τραγούδια του άλμπουμ του είναι στο Top 30 της κατάταξης.

Στις υψηλότερες θέσεις βρίσκονται το «You Need To Calm Down» (Νο. 4), το ομότιτλο τραγούδι του «Lover» (Νο. 10) και το «ME!» (No. 11) με τον Brendon Urie.

Οι θέσεις του «Lover» στο «Billboard Hot 100»

No. 4 – You Need To Calm Down (peak στο No. 2)

No. 10 – Lover (νέο peak)

No. 11 – ME! feat. Brendon Urie (peak στο Νο. 2)

No. 23 – The Man

No. 28 – I Forgot That You Existed

No. 29 – Cruel Summer

No. 38 – The Archer (επανείσοδος – νέο peak)

No. 45 – Paper Rings

No. 49 – Miss Americana & The Heartbreak Prince

No. 51 – I Think He Knows

No. 57 – Cornelia Street

No. 62 – London Boy

No. 63 – Soon You’ll Get Better feat. Dixie Chicks

No. 67 – Death By A Thousand Cuts

No. 75 – Afterglow

No. 77 – False God

No. 89 – Daylight

No. 92 – It’s Nice To Have A Friend