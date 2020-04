Η Taylor Swift στέλνει οικονομική ενίσχυση σε θαυμάστριές της που δοκιμάζονται από την πανδημία

Η Taylor Swift στέκεται στο πλευρό θαυμαστών της που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Διάφορες θαυμάστριες της pop star αποκάλυψαν μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η Αμερικανίδα pop star τους έστειλε οικονομική βοήθεια 3.000 δολαρίων, αφού είδε δημοσιεύσεις τους στις οποίες ανέφεραν τις δυσκολίες που βιώνουν αυτήν την περίοδο.

«Erin, είδα τα tweets σου για την οικονομική και την συναισθηματική πίεση που περνάς αυτή τη στιγμή και με έκανε να θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω», έγραψε η Taylor Swift σε προσωπικό μήνυμα προς θαυμάστρια της.

«Λυπάμαι τόσο πολύ για τη δουλειά σου και για την αβεβαιότητα εξαιτίας όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι αυτό το δώρο των 3.000 δολαρίων θα βοηθήσει. μου άρεσε πολύ που σε συνάντησα στη Νέα Υόρκη και ελπίζω να είσαι ασφαλής και υγιής! Το φιλαράκι σου, Taylor», ανέφερε η αστέρας της pop.

«Πώς γίνεται να έχει συμβεί αυτό;», έγραψε η Erin. «Δεν θα το πιστέψω ποτέ. Είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτή τη γυναίκα».

literally how is this an actual thing that has happened??? I will shut up never I’m so grateful for this woman https://t.co/JBQj1c8LbJ

Η Taylor Swift έστειλε διαδικτυακά 3.000 δολάρια και σε άλλη μία θαυμάστριά της που βρισκόταν σε ανάγκη.

«Stormie, λυπάμαι τόσο πολύ που ακούω για το άγχος που περνάς αυτή τη στιγμή για τις οικονομικές ανάγκες και για το φόβο που νιώθεις για τη θεία και το θείο σου», σημείωσε η τραγουδίστρια.

«Ελπίζω ότι αυτό το δώρο των 3.000 δολ. θα θα σε βοηθήσει με τους λογαριασμούς σου και (ελπίζω) ότι είστε όλοι υγιείς. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο φανταστική και υποστηρικτική σε εμένα και στους άλλους. Σου στέλνω μία αγκαλιά, Taylor», ήταν το μήνυμά της.

«Σε αγαπάω τόσο πολύ Taylor Swift», δεν έχεις ιδέα πόσα πολλά σημαίνει αυτό για εμένα», απάντησε η Stormie μέσω Twitter. «Σε ευχαριστώ για όλα».

I love you so so much @taylorswift13 you have no idea how much this means to me. Thank you for absolutely everything. pic.twitter.com/8uJS5wn81K

Τρεις χιλιάδες δολάρια έλαβε από την Taylor Swift και μία θαυμάστριά της από τον Καναδά που έχασε τη δουλειά της λόγω της πανδημίας.

«Caitie, μόλις διάβασα τη δημοσίευσή η σου για το σπίτι σου και πόσο έντονα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι τόσο πολύ που συνέβη αυτό και που έχασες και τις δύο δουλειές σου, ενώ απλώς προσπαθούσες να δουλέψεις σκληρά και να χτίσεις μια ζωή. Θα ήθελα να σου δωρίσω 3.000 δολ. να βοηθήσω», τόνισε η 30χρονη Αμερικανίδα.

📲 | Taylor has made a donation of $3,000 to another fan struggling due to the #COVIDー19 pandemic:

“I’m so sorry that this happened […] you were just trying to work hard and build a life. I want to gift you $3000 to help.” pic.twitter.com/z0XRGNzbms

