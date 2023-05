Taylor Swift: Νοσοκομείο του Νάσβιλ έντυσε τα μωρά της εντατικής σύμφωνα με τα άλμπουμ της

Δείτε τις αξιολάτρευτες φωτογραφίες.

Με αφορμή την πρόσφατη στάση της περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift στο Νάσβιλ του Τενεσί, το τοπικό νοσοκομείο Ascension Saint Thomas Hospital Midtown έντυσε τα μωρά που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών σύμφωνα με τα άλμπουμ της τραγουδίστριας.

Οι νοσηλεύτριες της μονάδας Olivia Horne και Allison Harris εμπνεύστηκαν την ιδέα ενώ εργάζονταν σε νυχτερινή βάρδια με την πνευμονολόγο Leah Landa.

Οι δύο θαυμάστριες της Taylor Swift περνούσαν την ώρα τους συζητώντας για τα αγαπημένα τους τραγούδια της pop star, καθώς και για το ποια τραγούδια θα ήθελαν να τραγουδήσει στη στάση της περιοδείας της στο Νάσβιλ και τι θα φορούσαν στις συναυλίες της.

«Οι νοσοκόμες άρχισαν αμέσως να φαντάζονται πώς θα έμοιαζε η ενδυμασία από κάθε άλμπουμ και την προσωπικότητα του μωρού που θα ταίριαζε καλύτερα με το καθένα», σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Οι ενδυμασίες των νεογνών ήταν εμπνευσμένες και από τα δέκα άλμπουμ της Taylor Swift: τα «Taylor Swift» (2006), «Fearless» (2008), «Speak Now» (2010), «Red» (2012), «1989» (2014), «Reputation» (2017), «Lover» (2019), «Folklore» (2020), «Evermore» (2020) και «Midnights» (2022).

Ένα μωρό που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών ντύθηκε Ed Sheeran, σε έναν φόρο τιμής στον μακροχρόνιο φίλο και τακτικό συνεργάτη της Taylor Swift σε τραγούδια όπως τα «Everything Has Changed», «Run», «End Game» και «The Joker And The Queen».

Η Taylor Swift σημείωσε συνεχόμενα ρεκόρ προσέλευσης με τις τρεις συναυλίες που έδωσε στις 5, 6 και 7 Μαΐου στο Nissan Stadium, το μεγαλύτερο γήπεδο του Νάσβιλ, συγκεντρώνοντας κάθε βραδιά όλο και περισσότερους θεατές.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Nissan Stadium, τη συναυλία της Κυριακής 7 Μαΐου παρακολούθησαν περίπου 71.000 θεατές, ενώ ο αριθμός των θεατών που παρευρέθηκαν συνολικά στις τρεις βραδιές ξεπερνά τις 212.000.

Η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Νάσβιλ που πραγματοποίησε τρεις συνεχόμενες συναυλίες στο Nissan Stadium.

Η περιοδεία «The Eras Tour» συνεχίστηκε στις 12 – 14 Μαΐου στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια και θα ακολουθήσουν άλλες τρεις συναυλίες από τις 19 έως τις 21 στο Foxborough της Μασαχουσέτης.

Φωτογραφίες