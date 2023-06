Το νέο single της Taylor Swift είναι τεσσάρων ετών

Η δικαίωση του «Cruel Summer» – Το αγαπημένο τραγούδι του κοινού παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει τέσσερα χρόνια μετά

Το αγαπημένο τραγούδι «Cruel Summer» της Taylor Swift, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στο άλμπουμ της «Lover» το 2019, προωθείται τώρα στα pop ραδιόφωνα των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε το @USRadioUpdater και επιβεβαίωσε το Billboard), η Republic Records θα ξεκινήσει την επίσημη προώθηση του «Cruel Summer» στους pop ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Τρίτη 20 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Mediabase, το «Cruel Summer» φιλοδοξεί να κάνει ντεμπούτο στο Pop Airplay Chart του Billboard της επόμενης εβδομάδας, το οποίο θα αντικατοπτρίζει το airplay της εβδομάδας 9-15 Ιουνίου σε πάνω από 150 mainstream top 40 σταθμούς στις ΗΠΑ.

Όπως είχε ήδη αναφέρει το Billboard, το «Cruel Summer» τρτης Taylor Swift επέστρεψε στο Billboard Hot 100 στις 3 Ιουνίου, αφού είχε εμφανιστεί για δύο εβδομάδες στο chart τον Σεπτέμβριο του 2019, φτάνοντας τότε στο Νο. 29.

Στο νέο chart του Hot 100, το «Cruel Summer» βρίσκεται στο Νο. 47 έχοντας καταγράψει 9,6 εκατομμύρια streams, 2,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 71%) και 1.500 downloads στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 2 έως τις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το Luminate.

Το «Cruel Summer», ένα τραγούδι που η Taylor Swift έγραψε με τον Jack Antonoff και έκανε την παραγωγή του με τον Antonoff και την St. Vincent, κερδίζει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η pop star το παρουσιάζει στην περιοδείας της «The Eras Tour».

Είναι η πρώτη περιοδεία στην οποία η Taylor Swift έχει τη δυνατότητα να τραγουδήσει ζωντανά τραγούδια από το «Lover», το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του COVID-19.

Οι συναυλίες του «The Eras Tour» είναι χωρισμένες σε 10 ενότητες, οι οποίες είναι αφιερωμένες σε εννέα από τα δέκα άλμπουμ της Taylor Swift.

Η ενότητα του «Lover» είναι αυτή με την οποία η Taylor Swift ξεκινάει τις συναυλίες της, τραγουδώντας, κατά σειρά, τα «Miss Americana & the Heartbreak Prince», «Cruel Summer», «The Man», «You Need to Calm Down», «Lover» και «The Archer».

Το άλμπουμ «Lover» της Taylor Swift έχει καταγράψει επίσης μία αξιοσημείωτη ανάκαμψη στα charts, αφού βρίσκεται στο Top 20 του Billboard 200 κάθε εβδομάδα από τον Απρίλιο και την έναρξη της περιοδείας «The Eras Tour» στις 17 Μαρτίου.

Προηγουμένως, το «Lover» είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στο Top 20 του Billboard 200 τον Αύγουστο του 2020.

Από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα, το «Cruel Summer» έχει συγκεντρώσει σχεδόν 640 εκατομμύρια streams παγκοσμίως στο Spotify και 383,1 εκατομμύρια streams μόνο στις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη Republic Records, το «Karma», το τελευταίο single της Taylor Swift από το άλμπουμ της «Midnights» που κυκλοφόρησε το 2022, παραμένει το κύριο επίκεντρο των προωθητικών ενεργειών της εταιρείας.

Το «Karma» ανέβηκε από το No. 8 στο No. 6 στο Pop Airplay Chart, παρουσιάζοντας αύξηση 17% στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις του.

Πρόκειται για το 21ο τραγούδι της Taylor Swift που ανεβαίνει στο Top 10 του Pop Airplay Chart και το τρίτο από το άλμπουμ της «Midnights», μετά το «Lavender Haze» (Νο. 5) και το «Anti-Hero» (No. 1).

Το «Karma» αναρριχήθηκε στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 στις αρχές του μήνα μετά την κυκλοφορία του νέου remix του με την Ice Spice και έγινε το 25ο τραγούδι της Taylor Swift που εμφανίζεται στο Top 5 της κατάταξης.