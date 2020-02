Taylor Swift: Το music video του «The Man» έρχεται πολύ πιο σύντομα από ότι φανταζόμασταν

Η Taylor Swift κυκλοφορεί το επίσημο music video του «The Man».

Παρότι πολλοί θαυμαστές της είχαν χάσει τις ελπίδες τους, η Taylor Swift κάνει την έκπληξη και ανακοινώνει την κυκλοφορία του επίσημου music video για το τραγούδι «The Man».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε προετοιμάσει το έδαφος κυκλοφορώντας την προηγούμενη εβδομάδα ένα live video του τραγουδιού με τη ζωντανή και ακουστική εκτέλεσή του από τη συναυλία που έδωσε το Σεπτέμβριο του 2019 στο Παρίσι.

Στις αρχές Φεβρουαρίου είχε παρουσιάσει επίσης ένα animated lyric video για το τραγούδι.

Το «The Man», μία uptempo δημιουργία με δυνατό φεμινιστικό μήνυμα, είναι το τέταρτο κατά σειρά single από το άλμπουμ «Lover» της Taylor Swift.

Αντίστοιχα αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο τραγούδι από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της pop star που αποκτά το δικό του music videο, καθώς έχουν ήδη οπτικοποιηθεί το «ME!», το «You Need To Calm Down» και το ομότιτλο τραγούδι του «Lover».

There are 19 hands in the hallway … but only 2 days until The Man Music Video pic.twitter.com/pePLcEwxtQ — Taylor Swift (@taylorswift13) February 25, 2020

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του music video για το «The Man» με μία αινιγματική ανάρτηση που έδωσε αφορμή για πληθώρα σεναρίων.

«Υπάρχουν 19 χέρια στο διάδρομο όμως μόνο δύο μέρες έως το music video του “The Man”», έγραψε η τραγουδίστρια, με τους θαυμαστές της να στρέφονται στον αριθμό 19 και το συμβολισμό που ενδέχεται να έχει.

Oh man…music video tomorrow at 7 A.M. EST! And I’m going to be chatting/answering your questions/mansplaining the video on YouTube starting an hour before at 6 A.M. EST pic.twitter.com/OJmaYDbsOo — Taylor Swift (@taylorswift13) February 26, 2020

Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό στο βίντεο να συμμετάσχουν 19 διάσημοι, λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση του «You Need To Calm Down».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δαιμόνιοι Swifties θυμήθηκαν ότι αστέρας της pop είχε αναφέρει τα ονόματα 18 νέων γυναικών της μουσικής βιομηχανίας στην ομιλία που έδωσε όταν παρέλαβε το βραβείο Γυναίκα της Δεκαετίας στην εκδήλωση Billboard Women in Music, τον προηγούμενο Δεκέμβριο.

«Οι 18 γυναίκες συν η Taylor… Είναι 19 γυναίκες = 19 χέρια», παρατήρησε θαυμάστρια της Swift.

Το music video του «The Man» θα αποκαλυφθεί αύριο, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.