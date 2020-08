Η Taylor Swift κέρδισε στα MTV VMA 2020 το πρώτο της βραβείο ως σκηνοθέτρια

Η Taylor Swift κέρδισε στα MTV Video Music Awards 2020 το πρώτο της βραβείο ως σκηνοθέτρια.

Πριν επιμεληθεί τη σκηνοθεσία του τραγουδιού «Cardigan» από το θριαμβευτικό άλμπουμ «folklore» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η δημοφιλής pop star είχε κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο της με το εντυπωσιακό music video του «The Man».

Η Taylor Swift μεταμορφώθηκε εκπληκτικά σε άντρα και έφερε εις πέρας ολομόναχη το έργο της σκηνοθεσίας για να καταδείξει το αναπόφευκτο βάρος του συστηματικού μισογυνισμού, ένα θέμα που αποτυπώνεται και στους στίχους του τραγουδιού από το άλμπουμ της «Lover» του 2019.

Η 30χρονη Αμερικανίδα διέθετε έξι υποψηφιότητες στα MTV Video Music Video Awards 2020: Για το «Βίντεο της Χρονιάς», το «Καλύτερο Pop Βίντεο» και το «Βίντεο για Καλό» (σ.σ. βίντεο με κοινωνικό μήνυμα) με το «The Man» για την «Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση» με το video του «Lover», για το «Τραγούδι του Καλοκαιριού» με το «Cardigan» και για την «Καλύτερη Σκηνοθεσία» με το «The Man», κατηγορία στην οποία αναδείχθηκε νικήτρια.

Η Taylor Swift επικράτησε καταξιωμένων σκηνοθετών όπως οι Dave Meyers, Nabil, Hannah Lux Davis και Anton Tammi που διεκδικούσαν επίσης το βραβείο της «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» με τα έργα τους, καθώς και της Billie Eilish για το δικό της σκηνοθετικό ντεμπούτο με το video του «xanny».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νικητής στην κατηγορία «Καλύτερη Σκηνοθεσία» αποφασίστηκε με την ψήφο μελών της μουσικής βιομηχανίας και όχι με την ψήφο του κοινού.

Η Taylor Swift έστειλε στα MTV Video Music Awards 2020 ένα σύντομο βίντεο που τράβηξε η ίδια στο σπίτι της, στο οποίο ευχαρίστησε το συνεργείο που συμμετείχε στο music video του «The Man» και εξήρε την Jill Skinner και την Rebecca Hardin, τις δύο παραγωγούς που την έπεισαν να αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Η διάσημη τραγουδίστρια τόνισε επίσης τη σημαντικότητα του γεγονότος ότι ο νικητής του βραβείου αναδεικνύεται από τη μουσική βιομηχανία, ωστόσο απέδωσε τα εύσημα στους πιστούς θαυμαστές της.

«Είστε ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η βιομηχανία ενδιαφέρεται για οτιδήποτε κάνω», τόνισε. «Και για ό,τι έχετε κάνει παιδιά με το “Folklore” αυτό το καλοκαίρι. Είμαι απλώς τόσο εντυπωσιασμένη και έκπληκτη από τη γενναιοδωρία που μου δείχνετε», σημείωσε η Taylor Swift.

.@taylorswift13 just won Best Direction for her #TheMan music video at the 2020 #VMAs! After surprise dropping her eighth album #Folklore last month, she thanked Swifties for everything they've done for her this summer ❤️ pic.twitter.com/uSL9b01tYS

— MTV NEWS (@MTVNEWS) August 31, 2020