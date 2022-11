Η Taylor Swift γράφει ιστορία: Ο πρώτος καλλιτέχνης που μονοπωλεί ολόκληρο το Top 10 του Billboard Hot 100

Το νέο άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift γράφει ιστορία με ανεπανάληπτες επιδόσεις.

Η Taylor Swift καταγράφει μία από τις πιο ιστορικές εβδομάδες στα 64 χρόνια της ιστορίας του αμερικανικού Billboard Hot 100, καθώς γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που κυριαρχεί σε ολόκληρο το Top 10 του chart σε μία μόνο εβδομάδα.

Η αστέρας της pop ξεπερνά το ρεκόρ Drake, ο οποίος είχε καταλάβει τις 9 από τις 10 πρώτες θέσεις του Hot 100 την ίδια εβδομάδα τον Σεπτέμβριο του 2021 με τα τραγούδια του άλμπουμ του «Certified Lover Boy».

Στο No. 1 του Billboard Hot 100 κάνει ντεμπούτο αυτήν την εβδομάδα το single «Anti-Hero» της Taylor Swift, χαρίζοντας στην τραγουδίστρια την ένατη πρωτιά στην καριέρα της.

Και τα 10 τραγούδια της Taylor Swift που βρίσκονται στο Top 10 του Hot 100 προέρχονται από το νέο άλμπουμ της «Midnights», το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου από τη Republic Records / Universal Music και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 με 1,578 εκατομμύρια πωλήσεις, τις υψηλότερες των τελευταίων επτά ετών.

Το «Midnights» της Taylor Swift είναι το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία που μονοπωλεί με 10 τραγούδια του στο Top 10 του Hot 100.

Η Taylor Swift είναι ένας από τους 16 καλλιτέχνες με εννέα ή περισσότερα Νο. 1 στο Hot 100 και μία από τις επτά σόλο γυναίκες, μαζί με τη Mariah Carey (19), τη Rihanna (14), τη Madonna (12), τη Whitney Houston (11), τη Janet Jackson (10) και την Katy Perry (9).

Οι Beatles προηγούνται όλων των καλλιτεχνών έχοντας 20 τραγούδια που κατέκτησαν το Νο. 1 στο Hot 100.

Χάρη στο «Midnights» και το «Anti-Hero», η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που έχει κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και του Hot 100 ταυτόχρονα τέσσερις φορές. Το Billboard 200 ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου 1956 και το Hot 100 στις 4 Αυγούστου 1958.

Η Taylor Swift έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που σημείωσε αυτήν τη διπλή πρωτιά, όταν το άλμπουμ της «Folklore» και το τραγούδι της «Cardigan» έκαναν ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και του Hot 100, αντίστοιχα, στις 8 Αυγούστου του 2020.

Επανέλαβε το κατόρθωμα με το «Evermore» και το «Willow» (26 Δεκεμβρίου 2020) και το «Red (Taylor’s Version)» και το «All Too Well (Taylor’s Version)» (27 Νοεμβρίου 2021).

Επίσης, είναι πλέον η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα τραγούδια (40) που έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του Billboard Hot 100 στην ιστορία του chart, ξεπερνώντας τα 38 τραγούδια της Madonna. Μεταξύ όλων των καλλιτεχνών, η Taylor Swift βρίσκεται πίσω μόνο από τον Drake (59 τραγούδια).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Billboard Charts (@billboardcharts)

Η ιστορική κυριαρχία της Taylor Swift στο Top 10 του Billboard Hot 100

Καθώς η Taylor Swift κυριαρχεί στο Top 10 του Hot 100, ακολουθούν τα επίσημα streams, το ραδιοφωνικό airplay και οι πωλήσεις των τραγουδιών του «Midnights» στις ΗΠΑ την εβδομάδα 21-27 Οκτωβρίου που οδήγησαν στο ιστορικό ρεκόρ.

Θέση – Τίτλος: Streams / Ραδιοφωνική Ακροαματικότητα / Πωλήσεις

Νο. 1 – «Anti-Hero»: 59,7 εκατομμύρια streams / ραδιοφωνικό ακροατήριο 32 εκατομμυρίων / 13.500 πωλήσεις

No. 2 – «Lavender Haze»: 41,4 εκατομμύρια / 2,4 εκατομμύρια / 2.800

No. 3 – «Maroon»: 37,6 εκατομμύρια / 471.000 / 2.900

No. 4 – «Snow on the Beach» feat. Lana Del Rey: 37,2 εκατομμύρια / 615.000 / 2.600

No. 5 – «Midnight Rain»: 36,9 εκατομμύρια / 449.000 / 2.200

Νο. 6 – «Bejeweled»: 35,5 εκατομμύρια / 1,6 εκατομμύρια / 16.100

Νο. 7 – «Question…?»: 31 εκατομμύρια / 425.000 / 21.400

Νο. 8 – «You’re on your Own, Kid»: 34,1 εκατομμύρια / 498.000 / 1.500

Νο. 9 – «Karma»: 33 εκατομμύρια / 1,9 εκατομμύρια / 3.400

Νο. 10 – «Vigilante Shit»: 32,2 εκατομμύρια / 424.000 / 6.400