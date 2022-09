Η Taylor Swift μοιράζεται την ξεχωριστή έκπληξη που κρύβει το «Midnights»

Η Taylor Swift φημίζεται για το γεγονός ότι της αρέσει να κρύβει στις κυκλοφορίες της εκπλήξεις ή μηνύματα που καλούνται να εντοπίσουν οι θαυμαστές της κάθε φορά.

Η πιο πρόσφατη κρυφή έκπληξη είναι ένα ρολόι, το οποίο βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της «Midnights», που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου και η Taylor Swift απλά δεν μπορούσε να περιμένει να το μάθουν οι θαυμαστές της.

Tο «Midnights» θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις ξεχωριστές εκδόσεις χρωματιστού βινυλίου.

Μέσα από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Taylor Swift το «Midnights» είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου στα χρώματα «Jade Green», «Blood Moon» και «Mahogany», αντίστοιχα, οι οποίες διαθέτουν ξεχωριστά εξώφυλλα και ξεχωριστούς χρωματικούς συνδυασμούς.

Στη συνέχεια, νωρίτερα την εβδομάδα, η Taylor Swift ανακοίνωσε μια deluxe έκδοση του «Midnights» με τον τίτλο «Lavender Edition», που θα είναι διαθέσιμη τόσο σε βινύλιο όσο και σε CD.

Μάλιστα, το CD της «Lavender Edition» θα περιέχει τρία bonus tracks, μεταξύ των οποίων και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Όπως αποκάλυψε η Taylor Swift σε μία νέα ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, αν τοποθετήσετε μαζί τα οπισθόφυλλα των τεσσάρων διαφορετικών εκδόσεων του «Midnights», είτε σε βινύλιο είτε σε CD, η συλλογή σας θα γίνει ένα μοναδικό στο είδος της ρολόι.

We just checked our #TSmidnighTS vinyl clock and it said it's time to log off for now…

Pre-order all the special editions + the new clock sets at https://t.co/ZSGtuHT89J, while supplies last! 🕰 #ItsAClock pic.twitter.com/uOeRh7EuCI

— Taylor Nation (@taylornation13) September 16, 2022