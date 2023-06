Taylor Swift: Το μήνυμά της για τον Μήνα Υπερηφάνειας στην περιοδεία «The Eras Tour»

Η Taylor Swift γιόρτασε την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας με ένα σημαντικό μήνυμα για τους queer θαυμαστές της.

Το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιουνίου, η Taylor Swift πραγματοποίησε την πρώτη από τις τρεις διαδοχικές συναυλίες της στο Soldier Field του Σικάγο, στο πλαίσιο της θριαμβευτικής περιοδείας της «The Eras Tour».

Καθώς καθόταν στο πιάνο της μπροστά από τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο, η Taylor Swift διευκρίνισε ότι οι συναυλίες της είναι ταυτόχρονα ένας ασφαλής χώρος για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ένας τόπος γιορτής.

Διαφήμιση

«Σας αγαπώ ήδη, το ξέρετε; Δεν θέλω να φανώ υπερβολική, αλλά σας αγαπώ ήδη. Πρώτα απ’ όλα, ευτυχισμένο μήνα υπερηφάνειας σε όλους!», είπε στο πλήθος των 61.500 ατόμων.

«Σε αυτή την περιοδεία, έχω την ευκαιρία να κοιτάζω τα πιο εκπληκτικά όμορφα, λαμπερά πλήθη ανθρώπων που ζουν την αυθεντική τους ζωή. Αγαπούν αυτόν που θέλουν να αγαπήσουν, αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται και (βλέπω) τους συμμάχους που μπορούν να τους υποστηρίξουν και να γιορτάσουν μαζί τους», συνέχισε.

Η Taylor Swift επαίνεσε αμέσως μετά τους θαυμαστές που είναι στοργικοί ο ένας με τον άλλον κατά τη διάρκεια της περιοδείας της και δήλωσε ότι νιώθει υπερήφανη που βρίσκεται ανάμεσά τους.

«Είναι η πιο όμορφη εμπειρία για εμένα να κοιτάζω τα πλήθη σε αυτή την περιοδεία», ανέφερε.

«Κοιτάζω απόψε, βλέπω τόσα πολλά απίστευτα άτομα που ζουν αυθεντικά και όμορφα, και αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος για εσάς. Αυτός είναι ένας χώρος γιορτής για εσάς», σημείωσε.

«Και ένα από τα πράγματα που με κάνουν να νιώθω υπερήφανη είναι ότι βρίσκομαι μαζί σας και σας βλέπω να αλληλεπιδράτε μεταξύ σας, να είστε τόσο τρυφεροί και σκέφτεστε τους άλλους και είστε τόσο στοργικοί», πρόσθεσε.

Η Taylor Swift αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχία της «You Need To Calm Down» του 2019 που απαντά στην ομοφοβία και εκφράζει την υποστήριξή της στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

«Είμαι μαζί σας κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας, τραγουδώντας τους στίχους του “You Need To Calm Down” – υπάρχουν στίχοι όπως: “Μπορείς να μην πατήσεις το φόρεμά του;” ή “Οι αιχμές δεν έκαναν ποτέ κανέναν λιγότερο γκέι”. Χρειαζόμαστε αυτούς τους στίχους», υποστήριξε.

«Είμαστε τόσο αλληλέγγυοι και υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και έχουμε μία τόσο ενθαρρυντική, όμορφη αποδοχή και ειρήνη και ασφάλεια και εύχομαι κάθε μέρος να ήταν ασφαλές και όμορφο για τους ανθρώπους της ΛΟΑΤ κοινότητας», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, η Taylor Swift κάλεσε τους θαυμαστές της να θέσουν τους πολιτικούς προ των ευθυνών τους στις κάλπες, εν μέσω της έξαρσης σε νομοσχέδια κατά των ΛΟΑΤΚΙ που ψηφίζονται σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ,

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το Pride χωρίς να μιλήσουμε για τον πόνο», είπε.

«Αυτή τη στιγμή και πρόσφατα υπήρξαν τόσα πολλά επιβλαβή νομοσχέδια που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπους της ΛΟΑΤΚΙ+ και queer κοινότητας. Είναι οδυνηρό για όλους. Κάθε υποστηρικτή. Κάθε αγαπημένο πρόσωπο. Κάθε άτομο σε αυτές τις κοινότητες», συνέχισε.

Διαφήμιση

«Και γι’ αυτό κάνω πάντα μία ανάρτηση: “Τώρα είναι που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές…”. Τότε είναι που γίνονται αυτές οι σημαντικές εκλογές», τόνισε η Taylor Swift.

«Μπορούμε να υποστηρίξουμε όσο θέλουμε κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας, αλλά αν δεν κάνουμε την έρευνά μας για αυτούς τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας, είναι στην πραγματικότητα υποστηρικτές; Είναι προστάτες της ισότητας; Θέλω να τους ψηφίσω;», πρόσθεσε.

🏳️‍🌈| Taylor Swift talking about #PrideMonth

— “Happy pride month everyone! (…) This is a safe space for you, this is a celebratory space for you! I wish that every place was safe and beautiful for people in the LGBTQ community.” #ChicagoTSTheErasTour

pic.twitter.com/SQcBRJzOYr

— Taylor Swift News (@TSwiftNZ) June 3, 2023