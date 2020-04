Taylor Swift: Έστειλε μήνυμα ελπίδας τραγουδώντας στο «One World: Together At Home»

Η Taylor Swift δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική φόρτισή της.

Την πολύχρωμη νότα της πρόσθεσε η Taylor Swift στο πρόγραμμα του «One World: Together At Home».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια άγγιξε τους θεατές με τη συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία της σε ένα κομμάτι για το οποίο είχε δηλώσει ότι δεν θα το τραγουδούσε ποτέ στις ζωντανές εμφανίσεις της, εξαιτίας της συγκίνησης που της προκαλεί.

Το «Soon You’ll Get Better» είναι ένα τραγούδι που έγραψε η Taylor Swift για την περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία της η μητέρας της.

Όμως οι ιδιαίτερες συνθήκες των ημερών που διανύουμε, έκαναν την τραγουδίστρια να αναθεωρήσει την απόφασή της και να κάνει μία εξαίρεση για έναν ειδικό σκοπό.

Το «Soon You’ll Get Better» περιλαμβάνεται στην τελευταία δισκογραφική δουλειά της Taylor Swift, το άλμπουμ «Lover» που κυκλοφόρησε στα τέλη του καλοκαιριού του 2019. Στην πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού στο «Lover» συμμετείχαν μάλιστα οι Dixie Chicks, κάνοντας την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση μετά από 12 ολόκληρα χρόνια.

Αντί να στείλει κάποιο μήνυμα στο κοινό πριν ξεκινήσει το τραγούδι, όπως προτίμησαν να κάνουν οι περισσότεροι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία του «One World: Together At Home», η Taylor Swift άφησε τους στίχους να μιλήσουν.

Η pop star άρχισε να παίζει αμέσως πιάνο και εμφανώς συγκινημένη τραγούδησε: «Σύντομα θα γίνεις καλύτερα, σύντομα θα γίνεις καλύτερα, επειδή πρέπει», στέλνοντας μήνυμα ελπίδας εν μέσω της πανδημίας.