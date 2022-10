Taylor Swift: Το ολοκληρωμένο tracklist του «Midnights» και το ντουέτο με τη Lana Del Rey

Αυτά είναι τα 13 τραγούδια που θα περιέχει το νέο άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift.

Η Taylor Swift αποκαλύπτει το ολοκληρωμένο tracklist του νέου άλμπουμ της «Midnights», καθώς ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, η Taylor Swift μοιραζόταν έναν προς έναν -κατόπιν κλήρωσης- τους τίτλους των 13 τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της «Midnights» με τη σειρά βίντεο «Midnights Mayhem With Me» στον επίσημο λογαριασμό της στο TikTok.

Αφού ανέβασε ρυθμούς παρουσιάζοντας από ένα επεισόδιο κάθε ημέρα, η Taylor Swift έφτασε στο αποκορύφωμα των αποκαλύψεων δίνοντας στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών τα τελευταία πέντε βίντεο της σειράς «Midnights Mayhem With Me» και τους πέντε τελευταίους τίτλους από τα τραγούδια του «Midnights».

Η Taylor Swift ανακοίνωσε σήμερα ότι το «Midnights» περιέχει τραγούδια όπως το «Labyrinth», το «Sweet Nothing», το «You’re On Your Own, Kid» και το «Lavender Haze», για το οποίο μίλησε σε ένα ξεχωριστό βίντεο.

«Έτυχε να ανακαλύψω τη φράση “Lavender Haze” όταν παρακολουθούσα το “Mad Men”», αποκάλυψε.

«Και την έψαξα γιατί σκέφτηκα ότι ακουγόταν ωραία, και αποδεικνύεται ότι είναι μια κοινή φράση που χρησιμοποιούνταν στη δεκαετία του ’50, όπου απλά τη χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν ότι ήταν ερωτευμένοι. Aν ήσουν στη “λεβαντένια ομίχλη”, τότε αυτό σήμαινε ότι ήσουν σε αυτή την παντοτινή ερωτική λάμψη – και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν πολύ όμορφο», εξήγησε.

Η Taylor Swift δημοσίευσε στη συνέχεια το 13ο και τελευταίο επεισόδιο «Midnights Mayhem With Me» για να ολοκληρώσει το tracklist του νέου άλμπουμ της «Midnights» με μία αναπάντεχη έκπληξη.

«Γεια σας και καλώς ήλθατε στο τελευταίο επεισόδιο του “Midnights Mayhem With Me”. Ήταν αληθινό χαοτικό και απόλαυσα κάθε δευτερόλεπτο», είπε η 32χρονη τραγουδίστρια πριν στριφογυρίσει για τελευταία φορά τη χρυσή κληρωτίδα για να πέσει το μπαλάκι με τον αριθμό 4.

Όπως ανακοίνωσε αμέσως μετά η Taylor Swift, το τραγούδι No. 4 του «Midnights» έχει τον τίτλο «Snow On The Beach» και πριν κλείσει την κάμερα αποκάλυψε μία ακόμη έκπληξη: τη συμμετοχή της Lana Del Rey στο τραγούδι.

Οι φήμες για μία συνεργασία μεταξύ τους ξεκίνησαν όταν η Lana Del Rey δημοσίευσε μετά τα φετινά Βραβεία Grammy, τον προηγούμενο Απρίλιο, μία φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν μαζί με την Taylor Swift και τον κοινό συνεργάτη τους Jack Antonoff, για να τον συγχαρεί για την ανάδειξή του σε Παραγωγό της Χρονιάς.

Η Taylor Swift δεν έχει επιβεβαιώσει αν στο «Midnights» θα συμμετάσχουν ως καλεσμένοι και άλλοι καλλιτέχνες εκτός της Lana Del Rey, ωστόσο η αστέρας της pop συνηθίζει να κρατά περιορισμένο των αριθμό των συνεργασιών σε κάθε άλμπουμ της.

Το νέο άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Το tracklist του «Midnights»

1. Lavender Haze

2. Maroon

3. Anti-Hero

4. Snow on the Beach (featuring Lana Del Rey)

5. You’re on Your Own, Kid

6. Midnight Rain

7. Question…?

8. Vigilante Shit

9. Bejeweled

10. Labyrinth

11. Karma

12. Sweet Nothing

13. Mastermind