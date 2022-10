Taylor Swift: Το «Midnights» έσπασε το ρεκόρ για το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στο Spotify

Το «Midnights» της Taylor Swift γράφει ήδη ιστορία.

Το δέκατο άλμπουμ της Taylor Swift, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, κατέρριψε επίσημα το ρεκόρ του Spotify για το άλμπουμ με τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα, πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες από την κυκλοφορία του.

Το Spotify ανακοίνωσε την είδηση στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Και πριν καν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα στις 22 Οκτωβρίου, η Taylor Swift έσπασε το ρεκόρ για το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία του Spotify».

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η Taylor Swift συνεργάστηκε με το Spotify για να προϊδεάσει για το άλμπουμ δημοσιεύοντας στίχους από τα τραγούδια του σε διάφορες διαφημιστικές πινακίδες σε πόλεις όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Νάσβιλ, το Μεξικό και το Λονδίνο.

Πρόκειται για ένα αρκετά συναρπαστικό εικοσιτετράωρο για την Taylor Swift, η οποία κυκλοφόρησε επίσης μια deluxe έκδοση «3am Edition» του «Midnights» με επτά bonus tracks και στη συνέχεια παρουσίασε το μουσικό βίντεο για το single «Anti-Hero» του άλμπουμ.

Πριν από την κυκλοφορία του «Midnights», η Taylor Swift έδωσε μία πρόγευση από υπόλοιπα μουσικά βίντεο του άλμπουμ, στα οποία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι αδελφές HAIM, ο παραγωγός του άλμπουμ Jack Antonoff, η Laura Dern και η Dita Von Teese.

Η Taylor Swift αναδημοσίευσε το tweet του Spotify με την ανακοίνωση του ρεκόρ του «Midnights» και έγραψε: «Πώς έγινα τόσο τυχερή, που σας έχω παιδιά εκεί έξω να κάνετε κάτι τόσο εντυπωσιακό;! Τι συνέβη μόλις τώρα;!!!;!».

Αν και το Spotify δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα τα επίσημα νούμερα streaming, με το επίτευγμα αυτό, η Taylor Swift ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ του άλμπουμ «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny που συγκέντρωσε 183 εκατομμύρια streams την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, τον Μάιο.

Πριν, το ρεκόρ ανήκε στον Drake και στο άλμπουμ του «Certified Lover Boy», το οποίο είχε μετρήσει 176,8 εκατομμύρια streams τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι χρήστες του Twitter δήλωσαν ότι το Spotify κατέρρευσε για λίγο αμέσως μετά την κυκλοφορία του «Midnights», καθώς οι θαυμαστές της Taylor Swift από όλο τον κόσμο έσπευσαν στην εφαρμογή για να ακούσουν το άλμπουμ.

Επίσης, το «Midnights» συνέτριψε το ρεκόρ στο Apple Music για το pop άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε 24 ώρες.

Το άλμπουμ «Midnights» περιλαμβάνει 13 τραγούδια στη standard έκδοσή του, μεταξύ των οποίων το «Anti-Hero», το «Snow On The Beach» με τη συμμετοχή της Lana Del Rey, το «Karma» και το «Vigilante Shit».

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022