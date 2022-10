Taylor Swift: Το νέο άλμπουμ «Midnights» κυκλοφορεί – Ακούστε το

Το άλμπουμ της χρονιάς κυκλοφορεί.

Η Taylor Swift κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της «Midnights» για να δώσει άλλη μορφή στις ημέρες και στις νύχτες μας.

Ενώ η πανδημία αποτέλεσε για πολλούς καλλιτέχνες έναν δημιουργικό βραχνά, η Taylor Swift ανέτρεψε τα δεδομένα και ορμώμενη από τα συναισθήματα του εγκλεισμού, άφησε τη φαντασία της να αποδράσει σε φανταστικά φολκλορικά μέρη και κυκλοφόρησε το 2020 δύο συνεχόμενα άλμπουμ, το «Folklore» και το «Evermore».

Παρόλο που ο κόσμος ισορροπούσε ακόμη ανάμεσα στην αβεβαιότητα και στις μικρές ανάσες κανονικότητας, η Taylor Swift έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό της να ηχογραφήσει από την αρχή τα πρώτα έξι άλμπουμ της καριέρας της, για να αποκτήσει ξανά την κυριότητά τους και κυκλοφόρησε το 2021 με μεγάλη επιτυχία τις νέες ηχογραφήσεις των άλμπουμ της «Fearless» και «Red».

Ένας καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ σε μία περίοδο παγκόσμιας κρίσης, θα μπορούσε να πάρει να τον χρόνο να αποσυρθεί και να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του, όμως η Taylor Swift έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα να κάνει, ως η καλύτερη τραγουδοποιός της γενιάς και συνέχισε να γράφει.

Η Taylor Swift συνέχισε να γράφει και μετά τα 13 τραγούδια του «Midnights» και όπως ανακοίνωσε αμέσως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, κατέληξε σε επτά επιπλέον τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται σε μία ξεχωριστή deluxe έκδοση με τον τίτλο «Midnights (3am Edition)».

«Σκέφτομαι το «Midnights» ως ένα ολοκληρωμένο concept album, με αυτά τα 13 τραγούδια να σχηματίζουν μια πλήρη εικόνα των εντάσεων αυτής της μυστηριώδους, τρελής ώρας. Ωστόσο! Υπήρχαν και άλλα τραγούδια που γράψαμε στο ταξίδι μας για να βρούμε αυτό το μαγικό 13. Τα ονομάζω τραγούδια της 3πμ», έγραψε.

«Τον τελευταίο καιρό μου αρέσει η αίσθηση του να μοιραζόμαστε μαζί σας περισσότερο τη δημιουργική μας διαδικασία, όπως κάνουμε με τα κομμάτια «From The Vault»», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα επιπλέον τραγούδια που προσθέτει στις νέες ηχογραφήσεις των παλαιότερων άλμπουμ της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Όταν η Taylor Swift ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ της, κατά τη διάρκεια της βράβευσής με το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς στα MTV Video Music Awards 2022, ανέφερε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ότι τo «Midnights» είναι «οι ιστορίες 13 άυπνων νυχτών σε όλη μου τη ζωή».

«Ξαγρυπνάμε με αγάπη και φόβο, με αναταραχή και δάκρυα. Κοιτάμε τους τοίχους και πίνουμε μέχρι να μας απαντήσουν. Στριφογυρίζουμε στα αυτοδημιούργητα κλουβιά μας και προσευχόμαστε να μην είμαστε -αυτή τη στιγμή- έτοιμοι να κάνουμε κάποιο μοιραίο λάθος που θα αλλάξει τη ζωή μας», ανέφερε.

«Πρόκειται για μια συλλογή μουσικής που γράφτηκε στη μέση της νύχτας, ένα ταξίδι μέσα από τον τρόμο και τα γλυκά όνειρα. Τα πατώματα που βαδίζουμε και οι δαίμονες που αντιμετωπίζουμε», συνέχισε.

«Για όλους εμάς που στριφογυρίσαμε και γυρίσαμε και αποφασίσαμε να κρατήσουμε τα φανάρια αναμμένα και να συνεχίσουμε να ψάχνουμε – ελπίζοντας ότι ίσως, όταν το ρολόι χτυπήσει δώδεκα… θα συναντήσουμε τον εαυτό μας», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Η Taylor Swift πέρασε την εβδομάδα που προηγήθηκε της κυκλοφορίας του «Midnights» αποκαλύπτοντας, σε μία σειρά από βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο Spotify, ποιες ακριβώς σκέψεις «την κράτησαν ξύπνια τη νύχτα και τη βοήθησαν να εμπνευστεί» το δέκατο άλμπουμ της.

«Το πρώτο πράγμα που με κράτησε ξύπνια τη νύχτα και συνέβαλε στην έμπνευση του άλμπουμ «Midnights» είναι η αποστροφή» για τον εαυτό μου», παραδέχθηκε και πρόσθεσε: «Το δεύτερο πράγμα που με κρατούσε ξύπνια τη νύχτα: να φαντασιώνομαι την εκδίκηση».

Η Taylor Swift άντλησε επίσης έμπνευση για το «Midnights» από τις στιγμές που «αναρωτιόταν τι θα μπορούσε να είχε συμβεί» και από τις σκέψεις της για τον «έρωτα».

«Το πέμπτο πράγμα που με κράτησε ξύπνια τη νύχτα; Η σκέψη του να καταρρέεις», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Το «Midnights» είναι μια όαση pop μουσικής βουτηγμένη στα συνθεσάιζερ, ένα κυρίως ηλεκτρονικό στρώμα ήχων. Η Taylor Swift επιστρέφει στην εκθαμβωτική synth-pop των άλμπουμ «1989» και «Reputation», με στίχους που κινούνται στα όρια μεταξύ μιας ερωτικής ιστορίας και ενός σχεδίου εκδίκησης.

Η Taylor Swift έγραψε και έκανε την παραγωγή του «Midnights» μαζί με τον στενό πλέον συνεργάτη της Jack Antonoff, ο οποίος αποτέλεσε και τον συνδετικό κρίκο για τη γνωριμία της με τη Lana Del Rey και τη συνεργασία τους σε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της.

Τα lyric videos του «Midnights», το οποίο κυκλοφορεί από την Republic Records / Universal Music, θα δημοσιευθούν στο YouTube στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Ακούστε τη standard έκδοση του «Midnights»:

Ακούστε την «3am Edition» του «Midnights» με τα 7 bonus tracks:

Το tracklist του «Midnights»

1. Lavender Haze

2. Maroon

3. Anti-Hero

4. Snow on the Beach (featuring Lana Del Rey)

5. You’re on Your Own, Kid

6. Midnight Rain

7. Question…?

8. Vigilante Shit

9. Bejeweled

10. Labyrinth

11. Karma

12. Sweet Nothing

13. Mastermind

3am Edition

14. The Great War

15. Bigger Than The Whole Sky

16. Paris

17. High Infidelity

18. Glitch

19. Would’ve, Could’ve, Should’ve

20. Dear Reader