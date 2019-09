H Taylor Swift θα είναι «μέγας μέντορας» στον 17ο κύκλο του αμερικανικού «The Voice», όπως ανακοίνωσαν το NBC και οι coaches του talent show.

Η pop star που έχει κερδίσει δέκα βραβεία Grammy θα βοηθήσει τους coaches Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton και Gwen Stefani να καθοδηγήσουν τους διαγωνιζόμενους και να προετοιμάσουν τις ομάδες τους για τη φάση των Knockouts, η οποία θα προβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Στο γύρο των Knockouts οι διαγωνιζόμενοι θα γίνουν ζευγάρι με μία άλλη φωνή από την ομάδα στην οποία ανήκουν και θα τραγουδήσουν χωριστά τα τραγούδια τους επάνω στη σκηνή.

Η Taylor Swift θα δώσει συμβουλές και θα υποβάλλει προτάσεις στους τέσσερις coaches και στις ομάδες τους, καθώς θα ετοιμάζονται για τις εμφανίσεις τους.

Ο νικητής κάθε ζευγαριού των Knockouts θα αποφασιστεί αποκλειστικά από τον coach της κάθε ομάδας.

Η Taylor Swift διετέλεσε «μέγα μέντορας» στην 7η έβδομη σεζόν του «The Voice», στα τέλη του 2014, ενώ το προηγούμενο Μάιο εμφανίστηκε μαζί με τον Brendon Urie στον τελικό της 16ης σεζόν και τραγούδησαν τη συνεργασία τους στο «ME!».

Στη θέση του μέγα μέντορα έχουν βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια οι Chris Martin (6ος κύκλος), Rihanna και Dolly Parton (9ος), Miley Cyrus και P!nk (10ος), Shania Twain (12ος), Kelly Clarkson (13ος), Mariah Carey (15ος) και άλλοι καλλιτέχνες.

Ο 17ος κύκλος του αμερικανικού «The Voice» θα κάνει πρεμιέρα στο NBC στις 23 Σεπτεμβρίου.

We promise that you’ll never find another Mega Mentor like her.

See you soon @taylorswift13. 🦋 pic.twitter.com/9Lta3qEYoV

— The Voice (@NBCTheVoice) September 16, 2019