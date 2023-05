Taylor Swift – Matty Healy: Πιασμένοι χέρι – χέρι σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη

Οι φωτογραφίες του φημολογούμενου ζευγαριού της Taylor Swift και του Matty Healy των The 1975 να κρατιούνται χέρι – χέρι σε έξοδό τους έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Taylor Swift και ο Matty Healy βγήκαν για δείπνο στη Νέα Υόρκη με τον Jack Antonoff και την αρραβωνιαστικιά του Margaret Qualley. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TMZ, τα δύο ζευγάρια δείπνησαν στο εστιατόριο «Casa Cipriani».

Το Page Six ανέφερε ότι η Taylor Swift και ο Matty Healy εθεάθησαν «να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται» στο «Casa Cipriani», όπου «κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο σε ένα τραπεζάκι στο σαλόνι»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ET επιβεβαίωσε ότι η Taylor Swift και ο Matty Healy επανασυνδέθηκαν μέσω του Jack Antonoff, ο οποίος συνεργάζεται τακτικά και με τους δύο καλλιτέχνες.

«Αρέσουν ο ένας στον άλλον. Η Taylor είναι ερωτευμένη με τον Matty και περνάνε καλά κάνοντας παρέα. Ο Matty πιστεύει επίσης ότι η Taylor είναι φοβερή και απίστευτα ταλαντούχα, επίσης. Έβγαιναν για λίγο στο παρελθόν», δήλωσε μία πηγή στο ET.

Τον περασμένο μήνα, η Taylor Swift εθεάθη σε νυχτερινή έξοδο στη Νέα Υόρκη με τον φίλο της και μακροχρόνιο συνεργάτη της Jack Antonoff και την αρραβωνιαστικιά του Margaret Qualley, λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του χωρισμού της με τον πρώην σύντροφό της Joe Alwyn μετά από έξι χρόνια σχέσης.

Η Taylor Swift και ο Jack Antonoff έχουν ένα μακρύ ιστορικό συνεργασίας. Επίσης, ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός και τραγουδιστής των Bleachers συνέβαλε πρόσφατα στην παραγωγή του άλμπουμ «Being Funny In A Foreign Language» των The 1975.

Taylor Swift and Matty Healy spotted out for dinner with Jack Antonoff. pic.twitter.com/PCgOQToxav

— Pop Base (@PopBase) May 11, 2023